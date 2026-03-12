В джазе не только девушки: про латвийскую армию пытаются вбросить очередной фейк — не ведитесь

Смотрим. Ба! Некая «Байба Озолиня» сообщает:

(Надпись на листовке: «В Латвии не осталось настоящи мужчин. Вступай в Национальные вооруженные силы»).

«Я нашла это в своем почтовом ящике, - пишет она. - В Министерстве обороны работают довольно классные специалисты по связям с общественностью. Судя по нехватке людей, желающих поступить на военную службу, им приходится прибегать к различным уловкам. Я даже подумывала о том, чтобы подать заявление».

Увы, при всем желании «Байба» вряд ли сможет подать заявление, потому что едва ли она существует в реальности. Аккаунт, кстати, создан всего сутки назад – видимо, специально под распространение этого фейка.

А что это фейк подтвердила директор департамента по связям с общественностью Минобороны Гуна Гаврилко: «Добрый день, это не кампания Министерства обороны, это попытка дискредитировать Национальные вооруженные силы».