Провод мыши за 84 евро. Спорный тендер на 20 млн проверят

Поводом стали сообщения, появившиеся в феврале в публичном пространстве, о закупках компьютерного оборудования по, предположительно, завышенным ценам.

Особое внимание депутаты обращают на случай, когда один из элементов комплектации компьютера - провод компьютерной мыши - мог быть закуплен примерно за 84 евро. По их мнению, подобные решения могли сформировать расходы на сотни тысяч евро и свидетельствовать о возможной несоразмерности закупок и неэффективном использовании государственных средств.

«Подобные примеры вызывают серьёзные вопросы о прозрачности и обоснованности расходов», - указывают депутаты «Объединённого списка».

В запросе также отмечается, что в конце февраля министр сообщила в социальных сетях о начале служебных проверок в сфере IT-закупок. Однако, по словам парламентариев, Сейму до сих пор не представлена полная информация о ходе и результатах этих проверок.

Отдельно депутаты указывают на ситуации, когда представители министерства на заседаниях Комиссии Сейма не смогли дать исчерпывающие пояснения по нескольким IT-проектам, финансируемым из европейских фондов, почти на 10 млн евро.

В запросе министру предлагается предоставить подробную информацию обо всех служебных проверках, начатых в министерстве с начала 2025 года, их выводах и возможных выявленных нарушениях, а также указать, возбуждены ли дисциплинарные дела. Кроме того, депутаты требуют полный перечень всех IT-закупок и ценовых опросов с 2023 года по март 2026 года - с указанием идентификационных номеров закупок, участников, сумм контрактов и источников финансирования.

Ранее агентство LETA сообщало, что Министерство образования и науки уже начало служебную проверку, связанную с январским запросом на закупку компьютерной техники в рамках проекта, финансируемого из фондов ЕС. По предварительным данным, нарушения пока не выявлены, однако новая проверка начата после публичных обвинений в возможных завышенных расходах.

Министр Даце Мелбарде заявила, что в управлении IT-системами существуют серьёзные вызовы и ряд внутренних проверок уже проводится. Ни один чиновник пока не отстранён, а вопрос ответственности будет решаться после завершения оценки. Проверку планируется завершить в течение трёх недель.