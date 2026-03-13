Провод мыши за 84 евро. Спорный тендер на 20 млн проверят

Редакция PRESS 13 марта, 2026 09:25

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты оппозиционного объединения партий «Объединённый список» обратились к министру образования и науки Даце Мелбарде с официальным запросом. Парламентарии требуют объяснить возможные нарушения и чрезмерные расходы при IT-закупках Министерства образования и науки и подведомственных ему учреждений.

Поводом стали сообщения, появившиеся в феврале в публичном пространстве, о закупках компьютерного оборудования по, предположительно, завышенным ценам.

Особое внимание депутаты обращают на случай, когда один из элементов комплектации компьютера - провод компьютерной мыши - мог быть закуплен примерно за 84 евро. По их мнению, подобные решения могли сформировать расходы на сотни тысяч евро и свидетельствовать о возможной несоразмерности закупок и неэффективном использовании государственных средств.

«Подобные примеры вызывают серьёзные вопросы о прозрачности и обоснованности расходов», - указывают депутаты «Объединённого списка».
В запросе также отмечается, что в конце февраля министр сообщила в социальных сетях о начале служебных проверок в сфере IT-закупок. Однако, по словам парламентариев, Сейму до сих пор не представлена полная информация о ходе и результатах этих проверок.

Отдельно депутаты указывают на ситуации, когда представители министерства на заседаниях Комиссии Сейма не смогли дать исчерпывающие пояснения по нескольким IT-проектам, финансируемым из европейских фондов, почти на 10 млн евро.

В запросе министру предлагается предоставить подробную информацию обо всех служебных проверках, начатых в министерстве с начала 2025 года, их выводах и возможных выявленных нарушениях, а также указать, возбуждены ли дисциплинарные дела. Кроме того, депутаты требуют полный перечень всех IT-закупок и ценовых опросов с 2023 года по март 2026 года - с указанием идентификационных номеров закупок, участников, сумм контрактов и источников финансирования.

Ранее агентство LETA сообщало, что Министерство образования и науки уже начало служебную проверку, связанную с январским запросом на закупку компьютерной техники в рамках проекта, финансируемого из фондов ЕС. По предварительным данным, нарушения пока не выявлены, однако новая проверка начата после публичных обвинений в возможных завышенных расходах.

Министр Даце Мелбарде заявила, что в управлении IT-системами существуют серьёзные вызовы и ряд внутренних проверок уже проводится. Ни один чиновник пока не отстранён, а вопрос ответственности будет решаться после завершения оценки. Проверку планируется завершить в течение трёх недель.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

