Орбан троллит Зеленского: инкассаторские машины он вернёт, но без денег

Планируется, что автомобили будут переданы в этот же день, об этом уведомили адвокатов украинской стороны следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, занимающиеся расследованием. Золото и деньги останутся в Венгрии в соответствии с законом, принятым на текущей неделе, отмечает "Европейская правда". О состоянии задержанных автомобилей ничего не известно.

Автомобили "Ощадбанка" задержаны в Венгрии

Два автомобиля "Ощадбанка", в которых находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота, были задержаны в Венгрии 5 марта. Венгерские власти возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег. По их сведениям, перевозка денег и драгметалла якобы осуществлялась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) и еще нескольких лиц, имеющих военный опыт.

В "Ощадбанке" указали, что украинские инкассаторы перевозили средства и ценности "в рамках и во исполнение" международного соглашения с австрийским "Райффайзенбанком". Киев призвал освободить инкассаторов и вернуть имущество.

На следующий день семь задержанных инкассаторов вернулись на родину. После этого Украина вновь потребовала от Венгрии деньги и золотые слитки. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал случившееся "беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета" и призвал европейских партнеров Украины высказаться по этому поводу. "Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины "Ощадбанк" и, следовательно, украинским налогоплательщикам", - заявил Сибига.

Венгрия с 20 февраля блокирует денежную помощь Европейского Союза Украине. Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, из которых 60 млрд евро предназначены непосредственно для обороны страны от военной агрессии РФ.

Венгрия объясняет свое вето тем, что после удара России по нефтепроводу "Дружба", проходящему через украинскую территорию, она больше не получает российскую нефть, так как Киев якобы не проводит ремонт. Президент Украины Владимир Зеленский , реагируя на критику Будапешта, заявил, что российской нефти не место на европейском рынке.