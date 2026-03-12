Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Орбан троллит Зеленского: инкассаторские машины он вернёт, но без денег

© Deutsche Welle 12 марта, 2026 18:22

Важно 0 комментариев

Власти Венгрии вернут государственному банку Украины "Ощадбанк" оба задержанных инкассаторских автомобиля, однако находившиеся в них деньги и золото Киеву переданы не будут, сообщило в четверг, 12 марта, украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Планируется, что автомобили будут переданы в этот же день, об этом уведомили адвокатов украинской стороны следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, занимающиеся расследованием. Золото и деньги останутся в Венгрии в соответствии с законом, принятым на текущей неделе, отмечает "Европейская правда". О состоянии задержанных автомобилей ничего не известно.

Автомобили "Ощадбанка" задержаны в Венгрии

Два автомобиля "Ощадбанка", в которых находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота, были задержаны в Венгрии 5 марта. Венгерские власти возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег. По их сведениям, перевозка денег и драгметалла якобы осуществлялась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) и еще нескольких лиц, имеющих военный опыт.

В "Ощадбанке" указали, что украинские инкассаторы перевозили средства и ценности "в рамках и во исполнение" международного соглашения с австрийским "Райффайзенбанком". Киев призвал освободить инкассаторов и вернуть имущество.

На следующий день семь задержанных инкассаторов вернулись на родину. После этого Украина вновь потребовала от Венгрии деньги и золотые слитки. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал случившееся "беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета" и призвал европейских партнеров Украины высказаться по этому поводу. "Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины "Ощадбанк" и, следовательно, украинским налогоплательщикам", - заявил Сибига.

Венгрия с 20 февраля блокирует денежную помощь Европейского Союза Украине. Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, из которых 60 млрд евро предназначены непосредственно для обороны страны от военной агрессии РФ. 

Венгрия объясняет свое вето тем, что после удара России по нефтепроводу "Дружба", проходящему через украинскую территорию, она больше не получает российскую нефть, так как Киев якобы не проводит ремонт. Президент Украины Владимир Зеленский , реагируя на критику Будапешта, заявил, что российской нефти не место на европейском рынке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать