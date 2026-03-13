"У премьера г-жи Силини очень нехорошее такое одно качество, которое очень дорого обходится всей Латвии, — до нее слишком долго доходит. Разорвать торговые связи с Россией в пятый год войны? На пятый! Браво! Браво! Два года потребовалось, чтобы прекратить экспорт медной руды. Год потребовалось, чтобы понять, что Бришкенс был не лучшим выбором на пост министра сообщений, - вещал Андрис Кулбергс (Объединенный список).

Что же в итоге будет построено в рамках проекта Rail Baltica? Два года прошло, а мы так не знаем. Манипуляции при строительстве корпуса больницы Страдиня. Это дополнительные 100 миллионов. И еще ничего не построено. Хотя, по срокам, уже сейчас корпус должен был быть сдан в эксплуатацию… И транзит с агрессором Россией не прерван, рельсы не демонтированы…

Только на пятый год войны запланирован построить 500 убежищ. Запланировано, но не построены! Значит пока они только зафиксированы на бумаге. … Силиня продолжает делать то, что начал Кариньш - безответственно управлять страной в долг с максимальным дефицитом бюджета. Они забыли о том, что это уже не бесплатные деньги, их придется отдавать будущим поколениям".

Его коллега по партии Линда Матисоне (Объединенный список) отреагировала на недавнее высказывание премьера, о том/, что в Латвии с демографией все в порядке, так что не надо драматизировать. "По прогнозам Eurostat, в Латвии в 2040 году будет полтора миллиона жителей, а через 35 лет население Латвии будет меньше, чем в Эстонии. Мы ежегодно теряем 18 000 человек. Это целый город, который каждый год пропадает с карты Латвии, каждый год такой, как Кулдига, вроде Олайне. И это уже не вопрос демографии. Это вопрос выживания страны.

30 лет назад одного пенсионера в Латвии содержали почти шесть работающих, в 2040 году это будут всего 2,2 работающих на одного пенсионера. Кто будет зарабатывать налоги? Кто будет платить пенсии? Кто вообще будет содержать эту страну?"

Депутат Илзе Индриксоне (Нацобъединение) была не менее резка: «Правительство не может руководить страной, как корабль без курса, который подстраивается под ветер. К сожалению, в последние годы решения откладываются, смягчаются или растворяются в компромиссах. Политика правительства больше похожа на выжидательную позицию, чем на действие».

Лидер «Объединенного списка» Эдгар Таварс упомянул школу в Озолниеках, где 11 государственных учреждений и две местные власти уже два года не могут решить ситуацию с одним агрессивным ребенком. По его мнению, людям не оказывается необходимая поддержка, что связано с длительной вседозволенностью и безответственностью, где доминируют лозунги, рабочие группы и стратегии, а не решения.