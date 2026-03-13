Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Мы и так вымираем, а тут ещё рельсы в Россию не разобраны: депутаты обрушились на Силиню (3)

Редакция PRESS 13 марта, 2026 10:58

Выбор редакции 3 комментариев

Сегодня в Сейме премьер-министр Эвика Силиня выступила перед депутатами с отчетом о проделанной работе. После чего оппозиционные партии подняли настоящую бурю, разнося работу правительства в пух и прах  - разве что перья не летели.

"У премьера г-жи Силини очень нехорошее такое одно качество, которое очень дорого обходится всей Латвии, — до нее слишком долго доходит. Разорвать торговые связи с Россией в пятый год войны? На пятый! Браво! Браво! Два года потребовалось, чтобы прекратить экспорт медной руды. Год потребовалось, чтобы понять, что Бришкенс был не лучшим выбором на пост министра сообщений, - вещал Андрис Кулбергс (Объединенный список).

Что же в итоге будет построено в рамках проекта Rail Baltica? Два года прошло, а мы так не знаем. Манипуляции при строительстве корпуса больницы Страдиня. Это дополнительные 100 миллионов. И еще ничего не построено. Хотя, по срокам, уже сейчас корпус должен был быть сдан в эксплуатацию… И транзит с агрессором Россией не прерван, рельсы не демонтированы…

Только на пятый год войны запланирован построить 500 убежищ. Запланировано, но не построены! Значит пока они только зафиксированы на бумаге. … Силиня продолжает делать то, что начал Кариньш - безответственно управлять страной в долг с максимальным дефицитом бюджета. Они забыли о том, что это уже не бесплатные деньги, их придется отдавать будущим поколениям".

Его коллега по партии Линда Матисоне (Объединенный список) отреагировала на недавнее высказывание премьера, о том/, что в Латвии с демографией все в порядке, так что не надо драматизировать. "По прогнозам Eurostat, в Латвии в 2040 году будет полтора миллиона жителей, а через 35 лет население Латвии будет меньше, чем в Эстонии. Мы ежегодно теряем 18 000 человек. Это целый город, который каждый год пропадает с карты Латвии, каждый год такой, как Кулдига, вроде Олайне. И это уже не вопрос демографии. Это вопрос выживания страны.

30 лет назад одного пенсионера в Латвии содержали почти шесть работающих, в 2040 году это будут всего 2,2 работающих на одного пенсионера. Кто будет зарабатывать налоги? Кто будет платить пенсии? Кто вообще будет содержать эту страну?"

Депутат Илзе Индриксоне (Нацобъединение) была не менее резка: «Правительство не может руководить страной, как корабль без курса, который подстраивается под ветер. К сожалению, в последние годы решения откладываются, смягчаются или растворяются в компромиссах. Политика правительства больше похожа на выжидательную позицию, чем на действие». 

Лидер «Объединенного списка» Эдгар Таварс упомянул школу в Озолниеках, где 11 государственных учреждений и две местные власти уже два года не могут решить ситуацию с одним агрессивным ребенком. По его мнению, людям не оказывается необходимая поддержка, что связано с длительной вседозволенностью и безответственностью, где доминируют лозунги, рабочие группы и стратегии, а не решения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 18:15

Важно 3 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 3 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 18:06

Важно 3 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (3)

Животные 17:41

Животные 3 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (3)

Важно 17:35

Важно 3 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (3)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать