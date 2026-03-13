Подожгли наш локомотив ради Путина. Дело ушло в прокуратуру

Следствие установило, что в августе прошлого года были совершены несколько поджогов, связанных с инфраструктурой «Латвийской железной дороги». Были подожжены релейные шкафы железной дороги и локомотив, что привело к значительным повреждениям имущества.

Первоначально уголовные процессы по фактам умышленного повреждения и уничтожения чужого имущества в конце августа начала Государственная полиция. СГБ оказывала полиции поддержку, а в начале сентября задержала двух предполагаемых исполнителей.

В ходе расследования были получены доказательства связи преступления с Россией. В октябре дело было передано из Государственной полиции в производство СГБ для дальнейшего расследования.

«Подозреваемые снимали поджоги железнодорожных объектов на видео и отправляли материалы своим кураторам», - сообщили в СГБ. По данным следствия, видеозаписи использовались в информационно-психологических операциях. Поджоги, совершённые на территории Латвии, выдавались за события, якобы происходящие в Украине.

В СГБ считают, что цель этих действий заключалась в создании иллюзии военных успехов России, запугивании Украины и её союзников и давлении с целью добиться уступок.

Подозреваемым инкриминируют помощь России в деятельности, направленной против Украины, а также умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения - арест.