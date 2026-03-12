Продовольственно-ветеринарная служба признает, что получает по этому поводу жалобы от покупателей, но поясняет, что продавцы могут не указывать происхождение товара на ценниках, если продукт произведен в Европейском союзе или же он производится на нескольких заводах в разных странах. Федерация продовольственных предприятий считает, что нынешний порядок указания информации на ценниках может вводить покупателей в заблуждение и негативно сказываться на репутации продукции, сообщает Латвийское радио.

Старший эксперт отдела надзора за распространением продуктов питания Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Монта Вайце пояснила, что, такие случаи могут возникать, например, если заказывается продукт, который производится на нескольких предприятиях, расположенных в разных странах: «Также с яйцами разных брендов может быть так, что упаковочные центры находятся и в Латвии, и в Литве. В [одной] упаковке могут быть яйца как от литовских, так и от латвийских производителей».

Председатель совета Федерации пищевых предприятий Латвии Инара Шуре пояснила, что многие местные производители также экспортируют свою продукцию и создали для нее единое обозначение «произведено в Европейском союзе». Ранее предприниматели также отмечали, что использование отдельной маркировки только для латвийских магазинов было бы огромным бременем.

«Предприятиям выгоднее писать «произведено в Европейском союзе», а так получается, что происхождение неизвестно. Это очень негативно, потому что потребитель видит, что страна происхождения неизвестна, хотя на самом деле это произведено в Европейском союзе. Все-таки нужно уточнять, чтобы не возникало таких ситуаций», — сказала Шуре.