Посчитают, добавят...

1 апреля 2026 года будет первый автоматический перерасчЕт пенсий работающих пенсионеров

Если пенсионер работает официально, то и пенсия его растет. Работающие пенсионеры, которые платят обязательные взносы социального страхования, могут увеличить свою пенсию за счет выплаты взносов социального страхования, подав заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) с просьбой пересчитать размер пенсии. Это право действительно не чаще чем раз в 12 месяцев.

Не все пенсионеры об этом знают, и не все этим пользуются. А так как это заявление надо подавать в электронном виде, отыскав нужный раздел на портале Latvija.lv, где чего только нет, кто-то пасует перед новой задачей, другие ищут, кто им в этом может помочь. Также еще мало у кого из пожилых людей есть электронная подпись или другие виды электронного подтверждения личности, как того требует время, поэтому многие пенсионеры вообще не пересчитывают пенсии или делают это спустя годы. А ведь прибавка может быть каждый год.

V Новое правило

В прошлом году были приняты поправки к пенсионному закону. Автоматический перерасчет пенсии будет применяться к получателям пенсий по старости, 1-й и 2-й групп инвалидности и по выслуге лет (за исключением пенсий по выслуге лет в учреждениях), которые продолжают работать после назначения пенсии или после предыдущего перерасчета.

Перерасчет производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии, считая этот период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия.

Работающие пенсионеры смогут выбрать другой месяц пересчета, подав в VSAA заявление об изменении месяца автоматического пересчета пенсии. В этом случае начиная с 1 апреля 2026 года VSAA будет автоматически пересчитывать пенсию с первого числа месяца, который выбрал человек.

V Даты не совпадают

Если на 1 апреля 2026 года с момента последнего перерасчета пенсии еще не прошло 12 месяцев и человек хочет получить перерасчет до 1 апреля 2027 года.

Например: человек подал заявление 16 июня 2025 года с просьбой пересчитать его пенсию с 1 июля 2025 года, что и было сделано. Но, поскольку к 1 апреля 2026 года не пройдет еще года с момента предыдущего перерасчета, автоматический перерасчет не будет произведен. VSAA это сделает только 1 апреля 2027 года.

Если человек хочет, чтобы в последующие годы VSAA автоматически пересчитывало его пенсию с 1 июля, он должен был подать заявление в агентство до 31 января 2026 года с указанием выбранного месяца перерасчета.

Теперь размер пенсий работающих пенсионеров будет пересчитываться два раза в год: при латвийской индексации в октябре и в апреле – с учетом выплаченных социальных взносов.

(!) Первый автоматический перерасчет пенсии будет 1 апреля 2026 года, а затем ежегодно.

* Знаете ли вы, что...

44,2% пенсионеров в возрасте до 74 лет продолжают работать, и это второй показатель в Евросоюзе, свидетельствуют данные Eurostat. На первом месте — Эстония (54,9% пенсионеров работают), на третьем — Литва (43,7% работающих пенсионеров).

Доплата за стаж

Все получат до 2029 года включительно

Выплата доплат к пенсиям по старости за страховой стаж, накопленный в период до 31 декабря 1995 года включительно, вернулась в 2024 году – после 12-летнего перерыва. Их выплачивает вместе с пенсией Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Доплаты выплачивались с 2006 года – как добавка к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. Это давало неплохой довесок тем, кто в свое время трудился на фабриках, заводах, в учреждениях, на стройках и имел неплохой стаж – вплоть до 30 лет.

За каждый год стажа была установлена ставка – 0,70 лата, с 2014 года - 1 евро. Пенсионеры, те, которым ранее были назначены доплаты, стали получать дополнительно 15-30 евро в месяц. А когда вернулась индексация пенсий, доплаты тоже индексировались, и размер прибавки за это время вырос в полтора-два раза.

Но с 2012 года доплаты аннулировали, правда, сохранив ранее назначенные.

К 2024 году, когда начали возвращать доплаты к пенсиям, этой привилегии были лишены 82 900 пенсионеров по старости и 29 400 получателей пенсий по инвалидности. Или более трети - 35,2% - всех пенсионеров по возрасту и почти половина - 45,9% - получателей пенсий по инвалидности, имевших страховой стаж до 1996 года.

График выплат – по годам

Возвращая доплаты, правительство составило график выплат - по годам назначения пенсии, чтобы снизить нагрузку на госбюджет:

* В 2024 году с марта были произведены первые выплаты после двенадцатилетнего перерыва пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах;

* В 2025 году доплаты стали получать те, кто вышел на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах;

* 2026 год - доплату получают пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах;

* 2027 год – обещали начать выплачивать доплату тем, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах;

* 2028 год – предполагается выплата доплат пенсионерам с 2024, 2025 и 2026 годов;

* 2029 год - доплаты обещают выплачивать тем, кто выйдет на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах (у них еще может быть до 16 лет страхового стажа, за который полагаются доплаты). И далее пенсии будут назначаться вместе с доплатой за страховой стаж.

Индексируются и доплаты

Размер доплаты сейчас составляет 1,72 евро за каждый год стажа, и эти суммы ежегодно пересматриваются 1 октября одновременно с индексацией пенсий.

В 2024 году, например, средний размер ежемесячной доплаты за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, составил:

- для получателей пенсии по старости - 35,22 евро;

- для получателей пенсий по инвалидности – 15,23 евро в месяц.

Пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2016-2020 годах, теперь ощущают прибавление к пенсии дважды: ежемесячно в виде доплат и при ежегодной индексации пенсий в октябре.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА