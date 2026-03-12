Уже с 1 апреля: статус безработного и пособие — по-новому

До 31 марта безработный, который зарегистрирован в Службе госдоходов как самозанятый, может одновременно получать доход и сохранять статус безработного, если ежемесячный доход не достигает минимальной зарплаты и уплачиваются взносы социального страхования в размере 10% на пенсию. Однако с 1 апреля это будет невозможно, поскольку вступят в силу поправки к Закону о поддержке безработных и ищущих работу. Условие об отсутствии каких-либо доходов относится ко всем режимам уплаты налогов, в том числе к получателям авторского вознаграждения.

Если во время статуса безработного человек получает доход как наемный работник или самозанятый, а также как получатель авторского вознаграждения, об этом необходимо в течение одного рабочего дня уведомить Государственное агентство занятости (NVA). Если о занятости не будет сообщено и будет утрачен статус безработного, то VSAA прекратит выплату пособия по безработице, а уже выплаченное пособие за период занятости нужно будет вернуть в госбюджет.

С 1 апреля 2026 года установлены более длительные периоды краткосрочной занятости, которые отсчитываются со дня получения статуса безработного:

• до 92 дней для наемных работников,

• до трех месяцев для самозанятых.

Если безработный заключает краткосрочный трудовой договор или договор об авторском вознаграждения и сообщает об этом в NVA, то выплата пособия по безработице на период работы приостанавливается. После окончания работы выплата пособия возобновляется и продлевается на период [имевшей место] трудовой занятости.

До 31 марта разрешено работать два раза в течение года, сохраняя общий период краткосрочной занятости до 60 дней в период безработицы для наемных работников или до двух месяцев, если лицо получает доход как самозанятое.

Статус безработного и пособие сохраняются, если доход получен за работу, выполненную до получения статуса безработного. Например, это может быть авторское вознаграждение за ранее созданную работу.