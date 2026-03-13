Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 23. Марта
«Не трогайте тюленят! Возможен кусь». Управление охраны природы напоминает: они заразные и опасные

Редакция PRESS 13 марта, 2026 08:42

С приходом весны на латвийских пляжах снова появляются детёныши тюленей. Первого тюленёнка в этом году заметили в Вентспилсе. Управление охраны природы предупреждает жителей: встречая животное на берегу, важно соблюдать простые, но строгие правила.

Сообщать специалистам необходимо только в том случае, если тюлень выглядит истощённым или имеет видимые ранения. В такой ситуации управление просит связаться со специалистами региона: в Курземе и Рижском регионе по телефону +371 26424972, в Видземе - +371 26329412. При необходимости детёныша могут доставить на восстановление в Рижский зоопарк.

«Сообщать управлению необходимо только в случае, если тюлень истощён или имеет видимые ранения», - говорится в разъяснении Управления охраны природы.
В суровые зимы тюленята обычно остаются на ледовых полях в море или возле островов Эстонии. Однако в годы, когда ледяной покров нестабилен или отсутствует, ветер и течения чаще выносят детёнышей вместе с льдинами к латвийскому побережью.

Особенно уязвимы тюленята, слишком рано отделившиеся от матери. Они ещё не успели накопить достаточный слой жира для выживания в холодной воде. Если на пляже замечен малыш с остатками белого пуха, категорически запрещено загонять его обратно в море или трогать руками - на берегу животное восстанавливает силы.

Главная угроза для таких тюленят - люди и собаки. Во время прогулок собак необходимо держать на поводке, чтобы избежать укусов, которые могут оказаться для животного смертельными.

«Лишнее внимание людей усиливает стресс и снижает шансы детёнышей на выживание».
Приближаться к животным ради фотографий или селфи также не рекомендуется. Тюлени могут переносить болезни, опасные для домашних животных и людей, а сами являются хищниками с острыми зубами и способны серьёзно ранить возможного нападающего.

В Балтийском море обитают три вида тюленей: серый, кольчатый и пятнистый. У берегов Латвии чаще всего встречается серый тюлень Halichoerus grypus Fabricius - крупнейший из балтийских видов. Взрослые особи могут достигать 150–300 кг.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

