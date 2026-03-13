«Не трогайте тюленят! Возможен кусь». Управление охраны природы напоминает: они заразные и опасные

Сообщать специалистам необходимо только в том случае, если тюлень выглядит истощённым или имеет видимые ранения. В такой ситуации управление просит связаться со специалистами региона: в Курземе и Рижском регионе по телефону +371 26424972, в Видземе - +371 26329412. При необходимости детёныша могут доставить на восстановление в Рижский зоопарк.

В суровые зимы тюленята обычно остаются на ледовых полях в море или возле островов Эстонии. Однако в годы, когда ледяной покров нестабилен или отсутствует, ветер и течения чаще выносят детёнышей вместе с льдинами к латвийскому побережью.

Особенно уязвимы тюленята, слишком рано отделившиеся от матери. Они ещё не успели накопить достаточный слой жира для выживания в холодной воде. Если на пляже замечен малыш с остатками белого пуха, категорически запрещено загонять его обратно в море или трогать руками - на берегу животное восстанавливает силы.

Главная угроза для таких тюленят - люди и собаки. Во время прогулок собак необходимо держать на поводке, чтобы избежать укусов, которые могут оказаться для животного смертельными.

«Лишнее внимание людей усиливает стресс и снижает шансы детёнышей на выживание».

Приближаться к животным ради фотографий или селфи также не рекомендуется. Тюлени могут переносить болезни, опасные для домашних животных и людей, а сами являются хищниками с острыми зубами и способны серьёзно ранить возможного нападающего.

В Балтийском море обитают три вида тюленей: серый, кольчатый и пятнистый. У берегов Латвии чаще всего встречается серый тюлень Halichoerus grypus Fabricius - крупнейший из балтийских видов. Взрослые особи могут достигать 150–300 кг.