«Я расплакалась, и тут подошёл он…» Женщина рассказала трогательную историю о покупке в Depo

Пользовательница социальной сети «X» с псевдонимом @elittesports поделилась своим переживанием: «Я расплакалась. Купила в Depo четыре садовых стула и маленький столик. Просчиталась с размерами — не хватило 3 сантиметров, чтобы они поместились в багажник.

У кассы, видя мое отчаяние, подошел мужчина: «Как далеко ехать?» Я ответила – 20 километров. Он ответил: «Я вас подвезу». И так моя садовая мебель оказалась в надежных руках».

В комментариях люди делились своими размышлениями на эту тему.

«Жизненная мудрость: в семье должна быть одна машина с длинным багажником – она пригодится нам самим, коллегам, друзьям, собакам, всем. Вторая может быть маленькая городская – детей возить и для жены».

"Мужчине бы в такой ситуации никто бы не помог", - констатирует пользователь Е.

Дартс пришел к выводу, что среди нас все еще есть мужчины, которые умеют быть настоящими джентльменами.

Еще один пользователь поделился своим опытом: «Однажды я с интересом наблюдал, как пара пытается поставить в машину стол для новуса. С другого конца парковки было очевидно, что это невозможно, но они долго не сдавались. Трудно сказать, что было более впечатляющим — их настойчивость или отсутствие здравого смысла».

А Николь напоминает, что в Depo вообще то есть служба доставки.