Браже подчеркнула, что внешнеполитическая служба Латвии работает в условиях нескольких международных кризисов, однако продолжает поддерживать граждан страны за рубежом и укреплять безопасность государства. Она поблагодарила латвийских дипломатов за работу в сложных регионах, включая Украину и Ближний Восток.

По словам министра, международная ситуация безопасности напрямую влияет на Латвию и Европу. Она напомнила, что правительство утвердило крупнейший в истории страны оборонный бюджет, одновременно развивая военную инфраструктуру и усиливая присутствие союзников.

В настоящее время многонациональный контингент НАТО в Латвии насчитывает около 4000 военнослужащих из 14 стран.

«Латвии необходимо полностью разорвать экономические связи с Россией», — заявила Браже.

Министр напомнила, что Латвия уже прекратила энергетическую зависимость от российских нефти, газа и электросетей. Кроме того, на уровне Европейского союза введены ограничения на ряд товаров, включая марганец, зерно и сельскохозяйственную продукцию. Всего поддержано 19 пакетов санкций.

Браже добавила, что в вопросе дальнейшего разрыва экономических связей с Россией в Латвии сформировалось политическое единство — эту позицию поддерживают как коалиция, так и оппозиция.

Министр также отметила, что Латвия продолжает активно помогать Украине. Европейское финансирование поддержки на ближайшие годы обеспечено, а Латвия продолжит оказывать военную и энергетическую помощь.

Она подчеркнула, что международное влияние страны усилилось после избрания Латвии в Совет Безопасности ООН, где страна выступает в поддержку Украины и поднимает вопрос о международных преступлениях России.