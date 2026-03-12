Под Тихим океаном движется гигантская волна тепла: Европа может почувствовать последствия уже скоро !

Она может запустить один из самых мощных климатических режимов планеты — Эль Ниньо.

Сейчас в океане быстро распадается холодная фаза Ла Нинья. На её месте начинает формироваться противоположный режим, который способен изменить погодные условия по всему миру.

Когда тёплая вода поднимется к поверхности, температура в центральной части Тихого океана может резко вырасти.

Если аномалия превысит +2 °C, событие получит статус Супер Эль Ниньо — редкого и очень мощного климатического явления.

Такие эпизоды происходят нечасто, но способны заметно менять атмосферную циркуляцию на всей планете.

Для Европы это может означать сдвиг погодных потоков над Атлантикой.

По предварительным прогнозам метеомоделей:

— запад Европы может получить более прохладное лето

— центральная и восточная Европа — более тёплую погоду

— Балтийский регион может оказаться на границе этих воздушных потоков

Лето 2026 года может стать первым сезоном, когда новая фаза начнёт проявляться в атмосфере.

Главное влияние Эль Ниньо обычно ощущается зимой. Если прогнозы подтвердятся, зима 2026–2027 годов может пройти под влиянием этого климатического режима.

Метеорологи отмечают: такие события не делают погоду одинаковой для всех стран. Но они меняют общий «фон» атмосферы — и привычные погодные процессы начинают вести себя иначе.

Поэтому ближайшие месяцы могут показать, превращается ли нынешний Эль Нино в одно из самых сильных климатических событий последних десятилетий.