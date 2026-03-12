Под Тихим океаном движется гигантская волна тепла: Европа может почувствовать последствия уже скоро !

Редакция PRESS 12 марта, 2026 19:10

Под поверхностью Тихого океана уже движется огромная волна тёплой воды, и учёные внимательно следят за её продвижением.

Она может запустить один из самых мощных климатических режимов планеты — Эль Ниньо.

Сейчас в океане быстро распадается холодная фаза Ла Нинья. На её месте начинает формироваться противоположный режим, который способен изменить погодные условия по всему миру.

Когда тёплая вода поднимется к поверхности, температура в центральной части Тихого океана может резко вырасти.

Если аномалия превысит +2 °C, событие получит статус Супер Эль Ниньо — редкого и очень мощного климатического явления.

Такие эпизоды происходят нечасто, но способны заметно менять атмосферную циркуляцию на всей планете.

Для Европы это может означать сдвиг погодных потоков над Атлантикой.

По предварительным прогнозам метеомоделей:

— запад Европы может получить более прохладное лето
— центральная и восточная Европа — более тёплую погоду
— Балтийский регион может оказаться на границе этих воздушных потоков

Лето 2026 года может стать первым сезоном, когда новая фаза начнёт проявляться в атмосфере.

Главное влияние Эль Ниньо обычно ощущается зимой. Если прогнозы подтвердятся, зима 2026–2027 годов может пройти под влиянием этого климатического режима.

Метеорологи отмечают: такие события не делают погоду одинаковой для всех стран. Но они меняют общий «фон» атмосферы — и привычные погодные процессы начинают вести себя иначе.

Поэтому ближайшие месяцы могут показать, превращается ли нынешний Эль Нино в одно из самых сильных климатических событий последних десятилетий.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

