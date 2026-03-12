Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Они звонят, но молчат»: новинка от мошенников

Редакция PRESS 12 марта, 2026 14:37

Выбор редакции 0 комментариев

Многие сталкивались с ситуацией, когда, ответив на звонок с неизвестного номера, они слышат тишину. На первый взгляд кажется, что человек просто что-то перепутал или ошибся с номером. Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают: это часто может быть частью мошеннической схемы, сообщает nra.lv.

ZDNET пишет, что мошенники используют звонки без ответа, чтобы проверить, действительно ли номером пользуется реальный человек. Сам факт ответа уже предоставляет злоумышленникам важную информацию. Если трубку поднимают, номер считается активным. Затем его можно добавить в базу данных для атаки.

Эксперты предупреждают, что это автоматизированная проверка, проводимая мошенниками с помощью ботов. «В современных мошеннических системах проверенные контакты имеют ценность. Их покупают, продают и используют повторно. «Тихий звонок» служит фильтром, отделяющим неактивные номера от номеров, с которыми общается реальный человек», — говорится в статье.

После такой проверки номер может быть использован для других видов атак. Например, человек может начать звонить с фишинговыми предложениями или рассылать мошеннические письма. Иногда такие данные используются для более сложных схем. То есть, если вы получали такие «тихие» звонки, стоит повысить бдительность.

Иногда звонящий начинает говорить через несколько секунд после ответа. Это тоже часть автоматизированной системы. «Такая пауза обычно связана с работой автоматической системы набора номера. Она совершает несколько звонков одновременно и, используя алгоритмы, определяет момент, когда человек поднимает трубку. После этого звонок переадресовывается оператору», — предупреждают эксперты.

Многих также беспокоит другой вопрос: могут ли мошенники записать свой голос и использовать его для создания подделки? Современные технологии действительно позволяют скопировать голос человека. Однако для качественной подделки требуется длинная и четкая запись. При этом эксперты по-прежнему рекомендуют не вступать в разговоры с подозрительными абонентами и ни в коем случае не делиться с ними личными данными. Эксперты дают несколько простых рекомендаций. Если вы ответили на звонок с неизвестного номера и никто не говорит, лучше просто завершить разговор.

Если звонок действительно важен, человек перезвонит.

Есть и другой способ. Вы можете принять звонок, но ничего не сказать. Если система не распознает ваш голос, ваш номер может быть показан как неактивный и удален из списка обзвона. Другой вариант — использовать специальные программы для фильтрации спам-звонков. Такие приложения способны распознавать номера, на которые уже жаловались другие пользователи.

Однако эксперты предупреждают, что ни одна система не может полностью остановить все мошеннические звонки. Подобные схемы телефонного мошенничества известны уже много лет. Ранее они широко использовались в массовых спам-звонках. Вскоре преступники перешли на электронную почту и текстовые сообщения. Однако эксперты отмечают, что старые методы часто возвращаются, если снова начинают давать результаты, пишет «ДиалогУА».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Читать
Загрузка

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

Читать

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Читать

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Читать

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Читать

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Читать

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Читать