В последний раз его видели 27 февраля 2026 года около 11:00, когда он вышел из своего дома в районе Quail Run Court NE в Альбукерке, оставив дома телефон и часы.

Офис шерифа округа Берналильо немедленно выпустил предупреждение, но теперь в поисках активно участвуют также офис ФБР в Альбукерке, авиабаза Киртланд, спасательные службы штата Нью-Мексико, горная спасательная команда Альбукерке, Специальное бюро расследований ВВС и местная полиция.

Более 600 жителей окрестностей попросили предоставить записи с камер видеонаблюдения — пока никаких наблюдений нет.

В течение своей карьеры Маккасланд командовал Исследовательской лабораторией ВВС на базе Райт-Паттерсон в Огайо, которая исторически связана со знаменитым «Проектом Блу Бук» и инцидентом с НЛО в Розуэлле. Позже он руководил секретными программами на базе Киртланд, включая GPS, космические лазеры и другие высокие технологии. После выхода на пенсию он недолго сотрудничал с организацией To The Stars Academy, исследуя неопознанные воздушные явления (НЛО).

Журналист Росс Коулхарт назвал это «серьезным кризисом национальной безопасности», поскольку генерал имел доступ к чрезвычайно чувствительной информации о военных технологиях США и возможных секретах НЛО. «Человек с таким уровнем знаний так просто не исчезает с лица земли», — подчеркнул Коулхарт.

Жена генерала Сьюзан Маккасланд Уилкерсон (публично опровергла распространенную дезинформацию. Она указала, что ее муж не страдал деменцией, не было никакого «тревожного телефонного звонка» и нет оснований для слухов об похищении в связи с секретной информацией или темой НЛО. Власти расследуют исчезновение как инцидент, связанный со здоровьем (точная медицинская проблема не раскрывается), но нет доказательств преступления.