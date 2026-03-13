Загадочно исчез генерал США, курировавший программу поиска НЛО (2)

Редакция PRESS 13 марта, 2026 09:17

Мир 2 комментариев

Уже более двух недель без вести пропал 68-летний отставной генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, сообщает CNN. И это не просто рядовой генерал - он был напрямую связан с программой по поиску НЛО. 

В последний раз его видели 27 февраля 2026 года около 11:00, когда он вышел из своего дома в районе Quail Run Court NE в Альбукерке, оставив дома телефон и часы.

Офис шерифа округа Берналильо немедленно выпустил предупреждение, но теперь в поисках активно участвуют также офис ФБР в Альбукерке, авиабаза Киртланд, спасательные службы штата Нью-Мексико, горная спасательная команда Альбукерке, Специальное бюро расследований ВВС и местная полиция.

Более 600 жителей окрестностей попросили предоставить записи с камер видеонаблюдения — пока никаких наблюдений нет.

В течение своей карьеры Маккасланд командовал Исследовательской лабораторией ВВС на базе Райт-Паттерсон в Огайо, которая исторически связана со знаменитым «Проектом Блу Бук» и инцидентом с НЛО в Розуэлле. Позже он руководил секретными программами на базе Киртланд, включая GPS, космические лазеры и другие высокие технологии. После выхода на пенсию он недолго сотрудничал с организацией To The Stars Academy, исследуя неопознанные воздушные явления (НЛО).

Журналист Росс Коулхарт назвал это «серьезным кризисом национальной безопасности», поскольку генерал имел доступ к чрезвычайно чувствительной информации о военных технологиях США и возможных секретах НЛО. «Человек с таким уровнем знаний так просто не исчезает с лица земли», — подчеркнул Коулхарт.

Жена генерала Сьюзан Маккасланд Уилкерсон (публично опровергла распространенную дезинформацию. Она указала, что ее муж не страдал деменцией, не было никакого «тревожного телефонного звонка» и нет оснований для слухов об похищении в связи с секретной информацией или темой НЛО. Власти расследуют исчезновение как инцидент, связанный со здоровьем (точная медицинская проблема не раскрывается), но нет доказательств преступления.

 

 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

