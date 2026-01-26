Спецслужбы Латвии предупредили о росте угроз со стороны России

Служба государственной безопасности Латвии предупредила об усиливающейся угрозе со стороны России, отметив рост связанных с Москвой рисков для безопасности в Европе. В ежегодном отчете ведомства за 2025 год, представленном в понедельник, 26 января, указывается, что Россия в настоящий момент не представляет прямой военной угрозы для Латвии, но ряд признаков, включая российские пропагандистские нарративы и риторику в отношении страны, может, по мнению ведомства, указывать на возможные долгосрочные планы.

По оценке спецслужбы, восприятие Запада Россией как экзистенциальной угрозы за последний период заметно усилилось. В докладе отмечается, что Москва рассматривает себя как находящуюся в прямой конфронтации с Западом не только из-за войны в Украине, но и в глобальном и идеологическом плане. Такое восприятие, по мнению латвийской службы безопасности, повышает риск просчетов со стороны России и ведет к значительному увеличению угроз для безопасности Европы в целом. В ведомстве подчеркивают, что подобная динамика делает ситуацию менее предсказуемой и повышает вероятность инцидентов, способных привести к дальнейшей эскалации.

По данным спецслужбы, в 2025 году Россия продолжила активность, направленную против западных стран, включая проведение диверсионных операций и кампаний по дезинформации. Кроме того, как отмечается в отчете, Москва продемонстрировала готовность и способность осуществлять кибератаки на промышленные системы управления в Латвии и других западных государствах. Целью таких действий, по оценке ведомства, является создание чувства неуверенности и недоверия в обществе, а также подрыв единства Запада в вопросе поддержки Украины.

Латвия, граничащая на востоке с Россией и ее союзником Беларуссией, является близким партнером и активным сторонником Украины, которая почти четыре года отражает российскую вооруженную агрессию . "Наши наблюдения показывают, что восприятие Латвии Россией все больше напоминает то, каким оно было по отношению к Украине до начала войны", - говорится в отчете службы безопасности. По мнению ведомства, такое негативное отношение к Латвии в долгосрочной перспективе может привести к более агрессивным решениям со стороны Москвы, даже если в настоящий момент это и не является для нее приоритетом.