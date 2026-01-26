Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спецслужбы Латвии предупредили о росте угроз со стороны России

26 января, 2026

Служба госбезопасности Латвии заявила об увеличении рисков для Европы, исходящих от России. Ведомство указало на диверсии, кибератаки и дезинформацию, но отметило, что прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет.

Служба государственной безопасности Латвии предупредила об усиливающейся угрозе со стороны России, отметив рост связанных с Москвой рисков для безопасности в Европе. В ежегодном отчете ведомства за 2025 год, представленном в понедельник, 26 января, указывается, что Россия в настоящий момент не представляет прямой военной угрозы для Латвии, но ряд признаков, включая российские пропагандистские нарративы и риторику в отношении страны, может, по мнению ведомства, указывать на возможные долгосрочные планы.

По оценке спецслужбы, восприятие Запада Россией как экзистенциальной угрозы за последний период заметно усилилось. В докладе отмечается, что Москва рассматривает себя как находящуюся в прямой конфронтации с Западом не только из-за войны в Украине, но и в глобальном и идеологическом плане. Такое восприятие, по мнению латвийской службы безопасности, повышает риск просчетов со стороны России и ведет к значительному увеличению угроз для безопасности Европы в целом. В ведомстве подчеркивают, что подобная динамика делает ситуацию менее предсказуемой и повышает вероятность инцидентов, способных привести к дальнейшей эскалации.

По данным спецслужбы, в 2025 году Россия продолжила активность, направленную против западных стран, включая проведение диверсионных операций и кампаний по дезинформации. Кроме того, как отмечается в отчете, Москва продемонстрировала готовность и способность осуществлять кибератаки на промышленные системы управления в Латвии и других западных государствах. Целью таких действий, по оценке ведомства, является создание чувства неуверенности и недоверия в обществе, а также подрыв единства Запада в вопросе поддержки Украины.

Латвия, граничащая на востоке с Россией и ее союзником Беларуссией, является близким партнером и активным сторонником Украины, которая почти четыре года отражает российскую вооруженную агрессию . "Наши наблюдения показывают, что восприятие Латвии Россией все больше напоминает то, каким оно было по отношению к Украине до начала войны", - говорится в отчете службы безопасности. По мнению ведомства, такое негативное отношение к Латвии в долгосрочной перспективе может привести к более агрессивным решениям со стороны Москвы, даже если в настоящий момент это и не является для нее приоритетом.

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины
Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров
Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления
Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

0 комментариев

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

0 комментариев

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

0 комментариев

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

