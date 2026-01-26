Латвийский МИД получил закрытую информацию о переговорах в Абу-Даби: комментарий Браже

«Для достижения какого-либо результата переговоры проходят за закрытыми дверями», — подчеркнул министр.

В то же время Браже подчеркнула, что Латвия безоговорочно поддерживает этот процесс и выступает за мир, приемлемый для украинцев.

На вопрос о том, можно ли ожидать мира в Украине в этом году, Браже выразила уверенность в его возможности. Однако, по ее словам, до сих пор неизвестно, готов ли к этому «кремлевский мясник», и подчеркнула, что давление на Россию должно продолжаться, в том числе с помощью новых санкций. «Все это должно продолжаться до тех пор, пока не станет действительно ясно, что Россия серьезно настроена прекратить войну», — сказала министр.

Браже подчеркнула, что Россия продолжает свои атаки, пытаясь убивать не только на передовой, но и парализовать жизнь мирных жителей. «Какие еще доказательства нужны тому, что Россия не хочет мира?» — отметила она.

Министр заявила, что последний раунд санкций предлагает нацелиться на всю экосистему так называемого теневого флота, включая финансовые и юридические услуги. «На всех так называемых пособников и поставщиков услуг», — сказала она, подчеркнув, что это затронет и третьи страны. Также предлагается усилить санкции против российской финансовой системы, поскольку довольно много финансовых учреждений этой страны в настоящее время не включены в санкционные списки, и планируется также затронуть криптовалютную систему, отметила министр. Одновременно предлагается запретить морские перевозки. Однако министр подчеркнула, что соглашение по всем вопросам еще предстоит достичь.

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись переговоры делегаций Украины, США и России о возможностях прекращения войны в Украине. По сообщениям СМИ, ссылающимся на неофициальные заявления американских чиновников, американские официальные лица считают переговоры успешными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров проблемных вопросов стало меньше, но Украина не намерена отказываться от своих территорий.

«Было много проблемных вопросов. Сейчас их меньше. И уже довольно давно Россия хочет сделать все, чтобы Украина не находилась на востоке нашей страны. (..) Они поставили это в качестве цели, и поэтому совершенно ясно, что они хотят достичь этой цели, но пока не могут сделать это на фронте», — заявил президент Украины СМИ.

Зеленский отметил, что позиция Украины по территориальному вопросу не изменилась.