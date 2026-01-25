Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 25. Января Завтра: Sigurds, Zigurds
Доступность

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Редакция PRESS 25 января, 2026 15:12

Важно 0 комментариев

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

"Погоди-ка, Рижское самоуправление до сих пор пользуется российским программным обеспечением? Совсем свежая закупка..." - пишет он в недоумении.

К твиту приложены сканы - проект договора на разработку подсистем на основе российского ПО "1С: Предприятие" и скриншот из статьи в английской Википедии о разработчике - фирме "1С".  Подсистемы предназначены для использования на муниципальном предприятии Rīgas satiksme.

Наверняка многие наши читатели в курсе, что немало частных компаний в Латвии до сих пор используют для ведения учёта программы "1С". Но одно дело частная фирма, и совсем другое - публичный сектор. Поэтому и комментаторы требуют ответа от Рижской думы:

- Наверняка это какое-нибудь legacy software (унаследованное ПО), но на практике, конечно, было уже как минимум четыре года, чтобы это поменять. Довольно грустно.

- Часть свободно можно перенести в любую другую такую систему, часть надо делать заново. 2-3 года, чтобы всё сделать и мигрировать. И кучка денег.

- "1С" - лол, помню только, что существует, [видел], когда покупал пиратские игровые диски в "Детском мире" миллион лет назад. Именно, как одно из тех [мест], где не надо покупать, потому что игры сделаны неиграбельными из-за их перевода с английского на русский, без варианта при установке выбрать оригинальный английский язык.

- Рижская дума, хотелось бы какой-нибудь комментарий насчёт этого.

- Ну да, все данные клиентов Rīgas satiksme в Москве. ПО российского производства "1С" в Украине запрещено. Предприятие включено и в список национальных санкций в Польше.

- Вот поэтому меня и заблокировали за "неправильные" вопросы Лиана Ланга, Гиртс Лапиньш и Эдвард Ратниекс. Мне всё ясно с этой Рижской думой, "националами" и их истинными хозяевами.

- У Риги ведь за энные миллионы есть разработки ZZ-Data...

- ZZ-Data ведь делали e-veseliba, да, поди, и херню для выборов. Мы обречены.

- Но это хотя бы работает. Ещё какой-нибудь умник сделает что-то суперновое и супербезопасное, тогда там никто и концов не найдёт.

- Тут уже спрашивать надо не только у Рижской думы, но и у СГБ.

- Хорошие риск-менеджеры и следящие за санкциями на предприятии. Обычно СГД штрафует за такую некомпетентность. Но это, видимо, не тот случай. 

- И это при том, что Ушаков и компания в Риге давно уже не у власти.

- Половина латвийских предприятий - тоже с этой хернёй.

- Это правда, Эдвард Ратниекс?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут
Важно

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут (1)

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики
Важно

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад
Важно

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дворник лучше убирал: жители Юглы недовольны работой мобильных бригад

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Жители ул. Силциема и Юглас в Риге недовольны нововведением Rīgas namu pārvaldnieks - заменой дворников на мобильную бригаду. Рижане считают, что бригада выполняет работу поверхностно, но управляющая компания парирует, что дворник обходится дороже и работает медленнее. Впрочем, если народ возражает, то можно договориться, проголосовать и потребовать нанять дворника для уборки территории, выяснила программа ЛТВ 4. studija.

Читать
Загрузка

Ледяной дождь вроде отменяется, но снегом нас точно завалит: что обещают синоптики

Важно 15:52

Важно 0 комментариев

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

В начале следующей недели усилится влияние циклона, поэтому будет пасмурно, во многих местах выпадет снег, прогнозируют латвийские метеорологи.

Читать

После угроз Трампа аятолла Хаменеи переехал в бункер, иранская армия обещает стоять насмерть

Мир 14:23

Мир 0 комментариев

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

По мере нарастания военно-политической напряженности возможность прямой конфронтации между США и Ираном вновь выходит на передний план, происходит обмен предупреждениями и усиливается страх перед конфликтом.

Читать

Трамп: США применили в Венесуэле новое тайное оружие

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Президент США заявил, что во время операции по захвату Мадуро американские военные применили новое секретное оружие. Так Трамп прокомментировал сообщения о покупке США устройства, вызывающего "гаванский синдром".

Читать

Европа еще немного отказалась от российской нефти

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

Евросоюз сделал еще один шаг к тому, чтобы полностью отказаться от нефти и газа из России, которая до вторжения в Украину была ключевым поставщиком энергоносителей в Европу. С этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах, которые все четыре года войны помогали России зарабатывать в обход западных санкций.

Читать

Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь?

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

Читать