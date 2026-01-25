Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

"Погоди-ка, Рижское самоуправление до сих пор пользуется российским программным обеспечением? Совсем свежая закупка..." - пишет он в недоумении.

К твиту приложены сканы - проект договора на разработку подсистем на основе российского ПО "1С: Предприятие" и скриншот из статьи в английской Википедии о разработчике - фирме "1С". Подсистемы предназначены для использования на муниципальном предприятии Rīgas satiksme.

Наверняка многие наши читатели в курсе, что немало частных компаний в Латвии до сих пор используют для ведения учёта программы "1С". Но одно дело частная фирма, и совсем другое - публичный сектор. Поэтому и комментаторы требуют ответа от Рижской думы:

- Наверняка это какое-нибудь legacy software (унаследованное ПО), но на практике, конечно, было уже как минимум четыре года, чтобы это поменять. Довольно грустно.

- Часть свободно можно перенести в любую другую такую систему, часть надо делать заново. 2-3 года, чтобы всё сделать и мигрировать. И кучка денег.

- "1С" - лол, помню только, что существует, [видел], когда покупал пиратские игровые диски в "Детском мире" миллион лет назад. Именно, как одно из тех [мест], где не надо покупать, потому что игры сделаны неиграбельными из-за их перевода с английского на русский, без варианта при установке выбрать оригинальный английский язык.

- Рижская дума, хотелось бы какой-нибудь комментарий насчёт этого.

- Ну да, все данные клиентов Rīgas satiksme в Москве. ПО российского производства "1С" в Украине запрещено. Предприятие включено и в список национальных санкций в Польше.

- Вот поэтому меня и заблокировали за "неправильные" вопросы Лиана Ланга, Гиртс Лапиньш и Эдвард Ратниекс. Мне всё ясно с этой Рижской думой, "националами" и их истинными хозяевами.

- У Риги ведь за энные миллионы есть разработки ZZ-Data...

- ZZ-Data ведь делали e-veseliba, да, поди, и херню для выборов. Мы обречены.

- Но это хотя бы работает. Ещё какой-нибудь умник сделает что-то суперновое и супербезопасное, тогда там никто и концов не найдёт.

- Тут уже спрашивать надо не только у Рижской думы, но и у СГБ.

- Хорошие риск-менеджеры и следящие за санкциями на предприятии. Обычно СГД штрафует за такую некомпетентность. Но это, видимо, не тот случай.

- И это при том, что Ушаков и компания в Риге давно уже не у власти.

- Половина латвийских предприятий - тоже с этой хернёй.

- Это правда, Эдвард Ратниекс?