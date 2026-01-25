Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут

Маркотс признал, что не имеет такого доступа к документам НАТО, который позволил бы ему подтвердить такую информацию, однако он располагает информацией, что у НАТО есть трёхступенчатый план реагирования на возможные действия со стороны России. Он не знает, каковы вторая и третья ступени, но первая оранжево-красная ступень означает наличие экзистенциальной угрозы существованию НАТО и предусматривает выведение из строя 120-150 российских стратегических центров принятия решений и запуска ракет в течение 20 минут с помощью 120 обычных ракет и небольших ядерных ракет. При этом в первую же секунду будет прервана связь со стратегическими атомными подводными лодками.

Бывший дипломат не отрицает: ему хотелось бы верить, что такой план реально существует. Он напомнил о переговорах Риекстиньша с командующим военными силами США в Европе Гринкевичем, утверждающим, что НАТО отреагирует моментально.

Однако Маркотсу не вполне понятно, что будет, если генерал Гринкевич, например, отдаст приказ итальянским пилотам сбить русские самолёты, залетевшие в Эстонию. Поговорив со своими друзьями в Италии, Маркотс узнал, что итальянские лётчики прежде всего должны будут связаться с Римом и лишь потом, получив ответ, смогут запустить ракеты. Значит, что-то толком не работает.

Ещё год назад Маркотс, прослушав пустую презентацию Байбы Браже в Сейме, призывал созвать Рижскую конференцию, чтобы яснее изложить на бумаге, что на данный момент означает 5-я статья НАТО. Кроме того, экс-дипломат напомнил: когда Кая Каллас ещё была премьером Эстонии, она заявляла, что 5-й статьи вообще нет и что единственная модель обороны стран Балтии состоит в том, чтобы позволить русским сюда зайти и тогда попытаться их выгнать в течение 180 дней, а это будет означать "Бучу в квадрате или неизвестно какой геометрической прогрессии". Маркотс добавил, что какой-то заборчик, канавка или ежи нас не защитят, но наш МИД на угрозы не реагирует.