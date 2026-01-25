Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 25. Января Завтра: Sigurds, Zigurds
Доступность

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут

© Lsm.lv 25 января, 2026 10:15

Важно 0 комментариев

LETA

"В политической элите нашей страны имеет место нарратив, что 5-я статья НАТО - стабильная, несгибаемая, железная, что мы можем жить вполне безопасно. Главный апологет этого нарратива - наш посол в НАТО Марис Риекстиньш. Нынешняя глава МИД тоже живёт в такой эмоциональной уверенности, что всё очень хорошо и разговоры о 5-й статье НАТО стабилизируют ситуацию в плане безопасности Латвии", - сказал в интервью Латвийскому радио в программе Krustpunktā предприниматель и бывший дипломат Айварс Маркотс, обративший внимание на то, что Латвия фактически беззащитна.

Маркотс признал, что не имеет такого доступа к документам НАТО, который позволил бы ему подтвердить такую информацию, однако он располагает информацией, что у НАТО есть трёхступенчатый план реагирования на возможные действия со стороны России. Он не знает, каковы вторая и третья ступени, но первая оранжево-красная ступень означает наличие экзистенциальной угрозы существованию НАТО и предусматривает выведение из строя 120-150 российских стратегических центров принятия решений и запуска ракет в течение 20 минут с помощью 120 обычных ракет и небольших ядерных ракет. При этом в первую же секунду будет прервана связь со стратегическими атомными подводными лодками.

Бывший дипломат не отрицает: ему хотелось бы верить, что такой план реально существует. Он напомнил о переговорах Риекстиньша с командующим военными силами США в Европе Гринкевичем, утверждающим, что НАТО отреагирует моментально.

Однако Маркотсу не вполне понятно, что будет, если генерал Гринкевич, например, отдаст приказ итальянским пилотам сбить русские самолёты, залетевшие в Эстонию. Поговорив со своими друзьями в Италии, Маркотс узнал, что итальянские лётчики прежде всего должны будут связаться с Римом и лишь потом, получив ответ, смогут запустить ракеты. Значит, что-то толком не работает.

Ещё год назад Маркотс, прослушав пустую презентацию Байбы Браже в Сейме, призывал созвать Рижскую конференцию, чтобы яснее изложить на бумаге, что на данный момент означает 5-я статья НАТО. Кроме того, экс-дипломат напомнил: когда Кая Каллас ещё была премьером Эстонии, она заявляла, что 5-й статьи вообще нет и что единственная модель обороны стран Балтии состоит в том, чтобы позволить русским сюда зайти и тогда попытаться их выгнать в течение 180 дней, а это будет означать "Бучу в квадрате или неизвестно какой геометрической прогрессии". Маркотс добавил, что какой-то заборчик, канавка или ежи нас не защитят, но наш МИД на угрозы не реагирует.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных
Важно

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных (3)

Депутат Сейма: «Совершенно ясно, ждуны есть и в нашем обществе!»
Важно

Депутат Сейма: «Совершенно ясно, ждуны есть и в нашем обществе!» (1)

Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться
Важно

Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Депутат Сейма: «Совершенно ясно, ждуны есть и в нашем обществе!»

Важно 09:43

Важно 0 комментариев

Что касается отдельных задержанных лиц, обвиняемых в деяниях против государства, госязыка и существующего строя, то это лишь видимая часть айсберга, считает глава комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат от "Нового единства" Айнарс Латковскис. Это мнение он высказал на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Что касается отдельных задержанных лиц, обвиняемых в деяниях против государства, госязыка и существующего строя, то это лишь видимая часть айсберга, считает глава комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат от "Нового единства" Айнарс Латковскис. Это мнение он высказал на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Читать

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

По состоянию на конец прошлого года в Латвии было 37 тысяч 799 жителей, имевших статус нуждающегося (trūcīga persona). Это на 5,4% меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствует информация Минблага.

По состоянию на конец прошлого года в Латвии было 37 тысяч 799 жителей, имевших статус нуждающегося (trūcīga persona). Это на 5,4% меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствует информация Минблага.

Читать

Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться

Важно 09:00

Важно 0 комментариев

На вопрос, не обиделись ли на него уволенные с работы актрисы театра "Дайлес" Лидия Пупуре, Мирдза Мартинсоне и Ольга Дреге, директор театра Юрис Жагарс ответил журналисту TV24 Аните Даукште: "Вы тоже пытаетесь [продвигать] этот нарратив". Он не понимает, на что обижаться: ведь к актрисам не относятся без уважения, их не увольняют и не репрессируют как-то иначе.

На вопрос, не обиделись ли на него уволенные с работы актрисы театра "Дайлес" Лидия Пупуре, Мирдза Мартинсоне и Ольга Дреге, директор театра Юрис Жагарс ответил журналисту TV24 Аните Даукште: "Вы тоже пытаетесь [продвигать] этот нарратив". Он не понимает, на что обижаться: ведь к актрисам не относятся без уважения, их не увольняют и не репрессируют как-то иначе.

Читать

А депутаты будут ездить на такси? Идёт сбор подписей за отказ от автобазы Сейма

Важно 08:55

Важно 0 комментариев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом отказаться от автобазы Сейма.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом отказаться от автобазы Сейма.

Читать

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Важно 08:51

Важно 0 комментариев

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Читать

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Важно 07:48

Важно 0 комментариев

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Читать