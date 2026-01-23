Молодежь в Европе все реже работает во время учебы

Самая высокая доля совмещающих учебу и работу зафиксирована в Нидерландах (74,3%), Дании (56,4%) и Германии (45,8%). Наименьшие показатели отмечены в Румынии (2,4%), Греции (6,0%) и Хорватии (6,4%). В Латвии доля молодежи, которая одновременно учится и работает, составляет менее 20% и ниже, чем в Литве и Эстонии.

Наибольшая доля безработных среди обучающихся молодых людей зарегистрирована в Швеции (14,1%), Финляндии (10,0%) и Дании (9,6%). На другом конце шкалы — Румыния (0,6%), а также Хорватия, Чехия и Венгрия (по 0,8%), где менее 1% учащихся активно искали работу.

Участие в образовании и на рынке труда различается по полу и возрасту. В группе 15–19 лет вне рабочей силы во время обучения оставались 74,4% девушек и 70,4% юношей. В группе 20–24 лет эти показатели снизились до 30,9% у женщин и 24,8% у мужчин; при этом работали во время учебы 19,6% женщин и 17,0% мужчин. В возрасте 25–29 лет уровень занятости достигал 62,0% среди женщин и 71,9% среди мужчин, тогда как доля экономически неактивных вне формального образования была выше у женщин (16,2%), чем у мужчин (6,9%).

Данные показывают, что женщины в целом чаще участвуют в формальном образовании, однако вне системы образования они реже бывают заняты или ищут работу по сравнению с мужчинами.