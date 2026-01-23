Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молодежь в Европе все реже работает во время учебы

23 января, 2026

Новости Латвии

В 2024 году 25,4% молодых европейцев в возрасте от 15 до 29 лет были заняты трудовой деятельностью во время обучения в системе формального образования, сообщает Eurostat. При этом 71,4% учащихся оставались вне рабочей силы, а 3,2% считались безработными — они были готовы приступить к работе и активно ее искали, продолжая обучение.

Самая высокая доля совмещающих учебу и работу зафиксирована в Нидерландах (74,3%), Дании (56,4%) и Германии (45,8%). Наименьшие показатели отмечены в Румынии (2,4%), Греции (6,0%) и Хорватии (6,4%). В Латвии доля молодежи, которая одновременно учится и работает, составляет менее 20% и ниже, чем в Литве и Эстонии.

Наибольшая доля безработных среди обучающихся молодых людей зарегистрирована в Швеции (14,1%), Финляндии (10,0%) и Дании (9,6%). На другом конце шкалы — Румыния (0,6%), а также Хорватия, Чехия и Венгрия (по 0,8%), где менее 1% учащихся активно искали работу.

Участие в образовании и на рынке труда различается по полу и возрасту. В группе 15–19 лет вне рабочей силы во время обучения оставались 74,4% девушек и 70,4% юношей. В группе 20–24 лет эти показатели снизились до 30,9% у женщин и 24,8% у мужчин; при этом работали во время учебы 19,6% женщин и 17,0% мужчин. В возрасте 25–29 лет уровень занятости достигал 62,0% среди женщин и 71,9% среди мужчин, тогда как доля экономически неактивных вне формального образования была выше у женщин (16,2%), чем у мужчин (6,9%).

Данные показывают, что женщины в целом чаще участвуют в формальном образовании, однако вне системы образования они реже бывают заняты или ищут работу по сравнению с мужчинами.

Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ
Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону
«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские
Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские

Эстонию лишили чемпионата мира по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам

20:42

Важно 0 комментариев

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Таллине летом 2026 года, перенесли во Францию. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. Турнир пройдет во французском городе Антони.

Тапец ка криевите! Самойлова рассказала об оскорблениях после победы на ЧМ

20:34

Важно 0 комментариев

Чемпионка мира по пляжному волейболу Анастасия Самойлова заявила, что сталкивается с оскорбительными комментариями из-за языка и фамилии даже после победы на чемпионате мира. Об этом она рассказала изданию Jauns & Privāts.

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном

19:31

Важно 0 комментариев

В группе Кенгарагс в Фейсбуке появилось тревожное сообщение - предупреждение для всех: "Максимально осторожно ходите по дороге от Зума до променада, особенно в темном участке где справа тропа в лес к роднику".

Обезьяньи яички против старости: безумная медицинская мода, от которой сходили с ума миллионеры

19:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

Айсберги на Эльбе: Арктика переехала в Германию!

18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Жители северной Германии в эти дни смотрят на Эльбу с лёгким недоумением. Река, по которой обычно спокойно ходят суда, внезапно превратилась в ледяное поле с гигантскими глыбами, больше похожими на айсберги, чем на обычный речной лёд.

Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

18:45

Важно 0 комментариев

23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

