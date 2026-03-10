«Люди имеют право на покой»: шумные заведения заставят уменьшить громкость (2)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 18:26

2 комментариев

Депутаты Сейм Латвии из Комиссии по правам человека и общественным делам во вторник, 10 марта, в окончательном чтении поддержали поправки к закону «О загрязнении», которые позволят самоуправлениям ограничивать шум от развлечений и принимать для этого обязательные правила.

«Люди имеют право на покой и качественную жизненную среду в своих домах, поэтому у самоуправлений должны быть реальные и эффективные инструменты, чтобы ограничивать на своей территории чрезмерный шум, создаваемый развлечениями. Этими поправками мы даем местным властям возможность устанавливать порядок, выдавать разрешения и контролировать соблюдение требований, одновременно сохраняя баланс между интересами бизнеса и правом жителей на покой», — подчеркивает председатель комиссии Лейла Расима.

Поправки предусматривают, что самоуправления смогут регулировать шум на своей территории — например, в местах развлечений и на различных мероприятиях. Исключение составят тренировочная стрельба, стрелковые соревнования и охота.

Муниципалитеты смогут вводить правила, требующие получения разрешений на проведение мероприятий с повышенным уровнем шума, а также устанавливать требования к использованию звукоусиливающей техники, звукоизоляции и контролю за соблюдением этих норм.

Также местные власти смогут определить учреждения, которые будут следить за выполнением этих правил.

Сейчас закон обязывает самоуправления и управляющих транспортной инфраструктурой оценивать и снижать уровень экологического шума, составлять шумовые карты и планы действий, а также информировать общественность. Чтобы поправки вступили в силу, их ещё должен утвердить Сейм Латвии.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

