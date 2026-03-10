«Люди имеют право на покой и качественную жизненную среду в своих домах, поэтому у самоуправлений должны быть реальные и эффективные инструменты, чтобы ограничивать на своей территории чрезмерный шум, создаваемый развлечениями. Этими поправками мы даем местным властям возможность устанавливать порядок, выдавать разрешения и контролировать соблюдение требований, одновременно сохраняя баланс между интересами бизнеса и правом жителей на покой», — подчеркивает председатель комиссии Лейла Расима.

Поправки предусматривают, что самоуправления смогут регулировать шум на своей территории — например, в местах развлечений и на различных мероприятиях. Исключение составят тренировочная стрельба, стрелковые соревнования и охота.

Муниципалитеты смогут вводить правила, требующие получения разрешений на проведение мероприятий с повышенным уровнем шума, а также устанавливать требования к использованию звукоусиливающей техники, звукоизоляции и контролю за соблюдением этих норм.

Также местные власти смогут определить учреждения, которые будут следить за выполнением этих правил.

Сейчас закон обязывает самоуправления и управляющих транспортной инфраструктурой оценивать и снижать уровень экологического шума, составлять шумовые карты и планы действий, а также информировать общественность. Чтобы поправки вступили в силу, их ещё должен утвердить Сейм Латвии.