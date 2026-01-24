Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А депутаты будут ездить на такси? Идёт сбор подписей за отказ от автобазы Сейма (1)

© LETA 24 января, 2026 11:55

Важно 1 комментариев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом отказаться от автобазы Сейма.

В качестве представителя инициативы указан Гунтарс Визиньш. Он поясняет, что пользование автобазой Сейма регулярно оказывалось в центре публичных дискуссий, вызывая вопросы о целесообразном использовании публичных средств и прозрачности пользования служебным автотранспортом.

Согласно регламенту Сейма, парламент имеет финансовую самостоятельность, его бухгалтерию, целесообразность расходов, законность и годовые отчёты проверяет комиссия Сейма по публичным расходам и ревизии. Визиньш также отмечает, что Сейм не является органом управления государством, фактический контроль и надзор за ним, в том числе и за автобазой, обеспечивают сами депутаты.

"Структурное подразделение автопарка Сейма исторически изначально было автобазой Верховного Совета, а до этого - Центрального комитета Коммунистической партии Латвии, которая обслуживала советских номенклатурных функционеров", - заявляет Визиньш.

Далее податель инициативы сообщает, что из общедоступной информации известно следующее: служебные автомашины Сейма закрепляются за депутатами, занимающими должности в президиуме Сейма, возглавляющими партийные фракции или постоянные комиссии. Дополнительно автомашины предоставляются фракциям в зависимости от величины каждой фракции.

"Такой порядок использования автомашин создаёт риск, что служебный транспорт воспринимается как должностная привилегия, а не как инструмент работы и безопасности, назначенный для конкретной задачи", - заявляет представитель инициативы. Как он сообщает, всего во владении Сейма - около 70 единиц транспорта. По мнению Визиньша, с точки зрения публичных расходов и общественного доверия это несоразмерно и не соответствует общепринятой практике парламентов в демократических странах.

"Чтобы предотвратить нецелесообразное использование публичных ресурсов и исключить любые возможные проявления коррупции - злоупотребление служебным положением для получения неположенных преимуществ и благ, - необходимо реорганизовать автобазу Сейма как держателя парламентского автопарка, а её движимое и недвижимое имущество передать какому-либо из органов госбезопасности", - говорится в инициативе.

Таким образом, по мнению Визиньша, была бы усилена безопасность тех должностных лиц, которым это действительно необходимо для исполнения служебных обязанностей, например, полицейским, ведущим расследование, прокурорам и судьям, расследующим и рассматривающим тяжкие преступления, сопряжённые с повышенным риском.

Податель инициативы отмечает также, что представленные в Сейме политические партии "частично щедро финансируются из госбюджета, что не препятствует им пользоваться транспортными услугами в необходимом объёме".

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

