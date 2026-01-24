В качестве представителя инициативы указан Гунтарс Визиньш. Он поясняет, что пользование автобазой Сейма регулярно оказывалось в центре публичных дискуссий, вызывая вопросы о целесообразном использовании публичных средств и прозрачности пользования служебным автотранспортом.

Согласно регламенту Сейма, парламент имеет финансовую самостоятельность, его бухгалтерию, целесообразность расходов, законность и годовые отчёты проверяет комиссия Сейма по публичным расходам и ревизии. Визиньш также отмечает, что Сейм не является органом управления государством, фактический контроль и надзор за ним, в том числе и за автобазой, обеспечивают сами депутаты.

"Структурное подразделение автопарка Сейма исторически изначально было автобазой Верховного Совета, а до этого - Центрального комитета Коммунистической партии Латвии, которая обслуживала советских номенклатурных функционеров", - заявляет Визиньш.

Далее податель инициативы сообщает, что из общедоступной информации известно следующее: служебные автомашины Сейма закрепляются за депутатами, занимающими должности в президиуме Сейма, возглавляющими партийные фракции или постоянные комиссии. Дополнительно автомашины предоставляются фракциям в зависимости от величины каждой фракции.

"Такой порядок использования автомашин создаёт риск, что служебный транспорт воспринимается как должностная привилегия, а не как инструмент работы и безопасности, назначенный для конкретной задачи", - заявляет представитель инициативы. Как он сообщает, всего во владении Сейма - около 70 единиц транспорта. По мнению Визиньша, с точки зрения публичных расходов и общественного доверия это несоразмерно и не соответствует общепринятой практике парламентов в демократических странах.

"Чтобы предотвратить нецелесообразное использование публичных ресурсов и исключить любые возможные проявления коррупции - злоупотребление служебным положением для получения неположенных преимуществ и благ, - необходимо реорганизовать автобазу Сейма как держателя парламентского автопарка, а её движимое и недвижимое имущество передать какому-либо из органов госбезопасности", - говорится в инициативе.

Таким образом, по мнению Визиньша, была бы усилена безопасность тех должностных лиц, которым это действительно необходимо для исполнения служебных обязанностей, например, полицейским, ведущим расследование, прокурорам и судьям, расследующим и рассматривающим тяжкие преступления, сопряжённые с повышенным риском.

Податель инициативы отмечает также, что представленные в Сейме политические партии "частично щедро финансируются из госбюджета, что не препятствует им пользоваться транспортными услугами в необходимом объёме".