Рост цен на бензин: Центр защиты потребителей обещает мониторинг заправок (3)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 16:22

Новости Латвии 3 комментариев

В Латвии начали внимательно следить за ситуацией на рынке топлива после резкого роста цен на заправках. Как сообщает LETA, Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил обращения жителей, обеспокоенных подорожанием бензина и дизеля.

По данным учреждения, скачок цен связан с ростом геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Последние события в регионе вызвали реакцию на мировых рынках нефти и газа, что быстро отразилось и на ценах топлива на автозаправочных станциях.

В PTAC заявили, что для обеспечения прозрачности рынка и защиты интересов потребителей будут активно следить за ситуацией.

Центр призывает участников рынка соблюдать принципы честной коммерческой практики и не использовать геополитические события как повод для необоснованного повышения цен. Ведомство планирует проводить мониторинг цен у крупнейших розничных продавцов топлива и при необходимости осуществлять проверки.

Жителям также советуют внимательнее сравнивать цены на разных заправках. Сделать это можно как на сайтах самих продавцов топлива, так и с помощью сервисов сравнения цен, например www.kurliet.lv.

Кроме того, PTAC призывает сообщать о подозрительных или, по мнению потребителей, необоснованных скачках цен. Сделать это можно по электронной почте pasts@ptac.gov.lv или по телефону 65452554.

Комментарии (3)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Важно 3 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

Выбор редакции 3 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 3 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 3 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 3 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

