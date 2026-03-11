По данным учреждения, скачок цен связан с ростом геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Последние события в регионе вызвали реакцию на мировых рынках нефти и газа, что быстро отразилось и на ценах топлива на автозаправочных станциях.

В PTAC заявили, что для обеспечения прозрачности рынка и защиты интересов потребителей будут активно следить за ситуацией.

Центр призывает участников рынка соблюдать принципы честной коммерческой практики и не использовать геополитические события как повод для необоснованного повышения цен. Ведомство планирует проводить мониторинг цен у крупнейших розничных продавцов топлива и при необходимости осуществлять проверки.

Жителям также советуют внимательнее сравнивать цены на разных заправках. Сделать это можно как на сайтах самих продавцов топлива, так и с помощью сервисов сравнения цен, например www.kurliet.lv.

Кроме того, PTAC призывает сообщать о подозрительных или, по мнению потребителей, необоснованных скачках цен. Сделать это можно по электронной почте pasts@ptac.gov.lv или по телефону 65452554.