Не открыли банковский счёт? Банк Латвии просит сообщить и пожаловаться

В Банке Латвии подчёркивают, что полноценная жизнь в современном обществе и ведение бизнеса практически невозможны без безналичных расчётов. Поэтому жители должны знать свои права и обращаться в центральный банк, если получение необходимых финансовых услуг в латвийских кредитных учреждениях становится невозможным.

Базовый счёт — это вид платёжного счёта, который обеспечивает потребителю, то есть физическому лицу — резиденту Европейского союза, доступ к основным банковским услугам. Такая система введена для того, чтобы люди не подвергались дискриминации из-за гражданства или места жительства и могли пользоваться банковскими услугами независимо от своего финансового положения.

В центральном банке отмечают, что законодательство предусматривает лишь несколько случаев, когда кредитное учреждение обязано отказать в открытии такого счёта. Поэтому ситуаций, когда человек в Латвии не может открыть и использовать базовый счёт, должно быть крайне мало.

При этом отношения между банком и клиентом остаются гражданско-правовыми. Банки обязаны соблюдать требования законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поэтому при открытии счетов могут запрашивать дополнительную информацию о клиенте и его деятельности.

В Банке Латвии также обращают внимание, что нормативные акты не требуют от банков во всех случаях запрашивать документы о партнёрах юридического лица. Если такой информации на момент открытия счёта нет, компания может просто описать предполагаемую модель бизнеса.

Центральный банк регулярно проверяет работу кредитных учреждений и следит за тем, чтобы права потребителей на открытие платёжного счёта не ограничивались.

При этом за последний год Банк Латвии не получил жалоб от физических лиц на отказ открыть базовый счёт.

Ведомство также призывает сообщать о случаях, когда банки предъявляют, по мнению клиентов, несоразмерные требования. Если переговоры между клиентом и банком не приводят к решению, Банк Латвии может предложить процедуру медиации — переговоры с участием центрального банка для поиска компромисса.