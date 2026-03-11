Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Не открыли банковский счёт? Банк Латвии просит сообщить и пожаловаться

11 марта, 2026 13:49

Бизнес 0 комментариев

Банк Латвии призывает жителей и компании сообщать о случаях, когда кредитные учреждения отказываются открывать базовый банковский счёт. Об этом сообщает LETA со ссылкой на центральный банк.

В Банке Латвии подчёркивают, что полноценная жизнь в современном обществе и ведение бизнеса практически невозможны без безналичных расчётов. Поэтому жители должны знать свои права и обращаться в центральный банк, если получение необходимых финансовых услуг в латвийских кредитных учреждениях становится невозможным.

Базовый счёт — это вид платёжного счёта, который обеспечивает потребителю, то есть физическому лицу — резиденту Европейского союза, доступ к основным банковским услугам. Такая система введена для того, чтобы люди не подвергались дискриминации из-за гражданства или места жительства и могли пользоваться банковскими услугами независимо от своего финансового положения.

В центральном банке отмечают, что законодательство предусматривает лишь несколько случаев, когда кредитное учреждение обязано отказать в открытии такого счёта. Поэтому ситуаций, когда человек в Латвии не может открыть и использовать базовый счёт, должно быть крайне мало.

При этом отношения между банком и клиентом остаются гражданско-правовыми. Банки обязаны соблюдать требования законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поэтому при открытии счетов могут запрашивать дополнительную информацию о клиенте и его деятельности.

В Банке Латвии также обращают внимание, что нормативные акты не требуют от банков во всех случаях запрашивать документы о партнёрах юридического лица. Если такой информации на момент открытия счёта нет, компания может просто описать предполагаемую модель бизнеса.

Центральный банк регулярно проверяет работу кредитных учреждений и следит за тем, чтобы права потребителей на открытие платёжного счёта не ограничивались.

При этом за последний год Банк Латвии не получил жалоб от физических лиц на отказ открыть базовый счёт.

Ведомство также призывает сообщать о случаях, когда банки предъявляют, по мнению клиентов, несоразмерные требования. Если переговоры между клиентом и банком не приводят к решению, Банк Латвии может предложить процедуру медиации — переговоры с участием центрального банка для поиска компромисса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать