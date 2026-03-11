«Вчера пил, сейчас еду за пивом»: водитель попался полиции с 1,5 промилле

Мужчину остановили полицейские, когда он ехал на Volvo без техосмотра и обязательной страховки. На вопрос о документах водитель лишь развёл руками и признался, что техосмотр не пройден.

Во время разговора стало ясно, что мужчина находится в состоянии опьянения.

«Не может быть… Чёрт возьми… Ну, вчера пил. Ну что мне врать — вчера вечером пиво выпил. А теперь еду за пивом», — откровенно заявил водитель. Дальше разговор с полицейскими стал менее дружелюбным. Водитель утверждал, что правил дорожного движения он не нарушал и во всём виноват сам полицейский.

«Машину вы всё равно не получите. Когда ко мне придут, заберут. Я скажу: “Мне по***!”» — сказал он. Мужчина также объяснил, почему поехал в магазин именно на автомобиле.

«Мне нужно ехать в магазин за пайкой. Мне по***! Делай, как хочешь». На место происшествия была вызвана Государственная полиция. Пока патруль ждал её прибытия, пассажир автомобиля предложил план, как снизить показатель алкоголя перед повторной проверкой — пить как можно больше воды.

Однако алкотестер Государственной полиции при обоих измерениях показал более 1,5 промилле. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения.