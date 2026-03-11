Интервальное голодание: почему миллионы перестали есть по часам?

Редакция PRESS 11 марта, 2026 13:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Идея звучит почти парадоксально: чтобы улучшить здоровье, иногда нужно просто… не есть.

Именно на этом принципе построено интервальное голодание – популярная система питания, при которой человек ест только в определённое время суток, а остальное время организм обходится без калорий.

Сегодня этот подход изучают десятки научных групп по всему миру. И результаты оказались куда интереснее, чем ожидали многие.

Самый очевидный эффект – снижение веса. В одном клиническом исследовании участники, практиковавшие интервальное голодание, за полгода потеряли около 8% массы тела и примерно 16% жировой ткани.

Но на этом всё не заканчивается.

Учёные заметили, что у людей, соблюдающих такой режим питания, могут снижаться давление и уровень холестерина, а также уменьшается риск метаболических заболеваний.

Происходит это потому, что организм начинает активнее использовать запасы жира, а не энергию из только что съеденной пищи.

Во время голодания запускается и ещё один любопытный процесс – аутофагия. Это своего рода «генеральная уборка» клеток, когда организм перерабатывает повреждённые или ненужные компоненты.

Некоторые исследователи считают, что именно этот механизм может быть связан с замедлением старения и защитой мозга.

Есть и данные о возможной пользе для людей с диабетом второго типа – у них может снижаться уровень сахара в крови и улучшаться чувствительность к инсулину.

Но у метода есть и ограничения.

Например, интервальное голодание подходит не всем. Врачи предупреждают, что людям с расстройствами пищевого поведения, беременным женщинам и пожилым людям с потерей мышечной массы лучше избегать подобных экспериментов.

Есть и ещё один важный момент: само по себе голодание не является волшебной таблеткой.

Если в «пищевое окно» человек ест много сладкого, фастфуда и ультра-переработанных продуктов, никакого особого эффекта не будет.

Поэтому специалисты советуют воспринимать интервальное голодание не как модную диету, а как один из инструментов здорового образа жизни – вместе с физической активностью, полноценным питанием и достаточным сном.

И ещё один нюанс: организм не сразу привыкает к новому режиму. По словам исследователей, на адаптацию может уйти несколько недель, прежде чем исчезнет чувство голода и начнут появляться заметные изменения.
 
 
 

Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

