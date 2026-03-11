Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Чем дешевле всего отапливать дом? Учёные подсчитали

Редакция PRESS 11 марта, 2026 11:29

Владельцы индивидуальных домов в Литве этой зимой столкнулись с высокими счетами за отопление. Как пишет LRT, из-за холодной погоды и дорогой электроэнергии некоторые семьи в январе платили за отопление до 500 евро.

Учёный VILNIUS TECH Йозас Бельскус проанализировал разные способы отопления и попытался определить, какой из них обходится дешевле всего. По его оценке, самым дешёвым вариантом остаётся котёл на твёрдом топливе. Стоимость тепла в таком случае составляет около 0,041 евро за кВт·ч. На втором месте — пеллетные котлы (около 0,053 евро за кВт·ч), далее следуют газовые котлы (примерно 0,063 евро за кВт·ч) и тепловые насосы воздух-вода — около 0,09 евро за кВт·ч.

«Стоимость тепла от теплового насоса составляет примерно 0,09 евро за кВт·ч», — пояснил доцент VILNIUS TECH Йозас Бельскус.

Самым распространённым способом отопления в Литве остаются дрова — их используют около 39 процентов домохозяйств. По расчётам специалиста, для дома площадью более 200 квадратных метров в январе может потребоваться около 1,5 кубометра дров, что обходится примерно в 100 евро, если заготовкой топлива заниматься самостоятельно.

«Если не боитесь ежедневной работы — носить дрова и загружать котёл, — такой вариант остаётся самой дешёвой альтернативой», — отметил Бельскус.

В новых энергоэффективных домах ситуация иная. Там потребность в тепле ниже, а иногда на подготовку горячей воды уходит даже больше энергии, чем на само отопление. Например, для дома класса A++ площадью около 120 квадратных метров годовые расходы на отопление и горячую воду с тепловым насосом могут составить примерно 811 евро.

Власти Литвы планируют до 2029 года постепенно заменить старые и загрязняющие отопительные установки. На эту программу предусмотрено более 112,4 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

