Чем дешевле всего отапливать дом? Учёные подсчитали

Учёный VILNIUS TECH Йозас Бельскус проанализировал разные способы отопления и попытался определить, какой из них обходится дешевле всего. По его оценке, самым дешёвым вариантом остаётся котёл на твёрдом топливе. Стоимость тепла в таком случае составляет около 0,041 евро за кВт·ч. На втором месте — пеллетные котлы (около 0,053 евро за кВт·ч), далее следуют газовые котлы (примерно 0,063 евро за кВт·ч) и тепловые насосы воздух-вода — около 0,09 евро за кВт·ч.

«Стоимость тепла от теплового насоса составляет примерно 0,09 евро за кВт·ч», — пояснил доцент VILNIUS TECH Йозас Бельскус.

Самым распространённым способом отопления в Литве остаются дрова — их используют около 39 процентов домохозяйств. По расчётам специалиста, для дома площадью более 200 квадратных метров в январе может потребоваться около 1,5 кубометра дров, что обходится примерно в 100 евро, если заготовкой топлива заниматься самостоятельно.

«Если не боитесь ежедневной работы — носить дрова и загружать котёл, — такой вариант остаётся самой дешёвой альтернативой», — отметил Бельскус.

В новых энергоэффективных домах ситуация иная. Там потребность в тепле ниже, а иногда на подготовку горячей воды уходит даже больше энергии, чем на само отопление. Например, для дома класса A++ площадью около 120 квадратных метров годовые расходы на отопление и горячую воду с тепловым насосом могут составить примерно 811 евро.

Власти Литвы планируют до 2029 года постепенно заменить старые и загрязняющие отопительные установки. На эту программу предусмотрено более 112,4 млн евро.