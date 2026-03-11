Внимание! Еще на шести трассах появится контроль средней скорости

Новые системы появятся сразу на нескольких крупных трассах страны.

На Видземском шоссе (A2) контроль введут на двух участках:

от улицы Краста в Иерики до дороги P20 (поворот на Цесис) — 72,25–77,15 км,

от Берзкрогса до Смилтенского кольца — 94,8–125,7 км.

На Валмиерском шоссе (A3) камеры установят на участке от Сталбе до Рубене (40,1–55,6 км).

На Даугавпилсском шоссе (A6) контроль будет работать от Дзелмес до Уплеяс (66,1–77,0 км).

На Вентспилсском шоссе (A10) камеры появятся между кольцевыми развязками у Тукумса (63,4–68,0 км).

Также система начнёт работать на дороге Тинужи – Кокнесе (P80) — от Тинужи до Зиединьши (0,5–1,8 км).

Всего в 2026 году на государственных дорогах планируется запустить 17 новых участков контроля средней скорости. После 12 марта до мая планируется подключить ещё восемь таких отрезков.