Пустые витрины на Бривибас: Рига выглядит заброшенной и покинутой (4)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 16:54

Выбор редакции 4 комментариев

Жители и гости столицы всё чаще обращают внимание на непривлекательный вид главной улицы Риги - Бривибас, особенно в районе VEF. Пустые и запылённые витрины создают ощущение заброшенности и портят общее впечатление о районе.

Своим наблюдением поделился политический обозреватель и специалист по связям с общественностью Кристиан Розенвалдс. В своём аккаунте в Facebook он опубликовал фотографию и прокомментировал состояние улицы.

«Мне не нравятся такие виды на главной улице Риги - Бривибас, возле VEF. Ближе к центру тоже слишком много пустых и запылённых витрин, но, по крайней мере, они не выбиты и не так сильно исписаны…», - написал Кристиан Розенвалдс. В комментариях многие пользователи отметили, что у каждого здания есть владелец, а значит ответственность за состояние фасадов и витрин должна быть чётко определена.

По мнению жителей, Рижской думе стоило бы ввести более строгие требования к владельцам недвижимости. Люди считают, что если штрафы за запущенные фасады и пустующие витрины будут сопоставимы с расходами на их уборку и содержание, владельцы быстрее начнут приводить здания в порядок.

Городские власти периодически запускают программы по обновлению фасадов и оформлению пустующих витрин временными выставками или рекламными проектами. Однако для многих прохожих проблема всё ещё остаётся заметной и продолжает портить облик центральных улиц.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

