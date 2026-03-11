Своим наблюдением поделился политический обозреватель и специалист по связям с общественностью Кристиан Розенвалдс. В своём аккаунте в Facebook он опубликовал фотографию и прокомментировал состояние улицы.

«Мне не нравятся такие виды на главной улице Риги - Бривибас, возле VEF. Ближе к центру тоже слишком много пустых и запылённых витрин, но, по крайней мере, они не выбиты и не так сильно исписаны…», - написал Кристиан Розенвалдс. В комментариях многие пользователи отметили, что у каждого здания есть владелец, а значит ответственность за состояние фасадов и витрин должна быть чётко определена.

По мнению жителей, Рижской думе стоило бы ввести более строгие требования к владельцам недвижимости. Люди считают, что если штрафы за запущенные фасады и пустующие витрины будут сопоставимы с расходами на их уборку и содержание, владельцы быстрее начнут приводить здания в порядок.

Городские власти периодически запускают программы по обновлению фасадов и оформлению пустующих витрин временными выставками или рекламными проектами. Однако для многих прохожих проблема всё ещё остаётся заметной и продолжает портить облик центральных улиц.