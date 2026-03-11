«Там кто-то сдох? Нет, живут индусы» — «Намного лучшие соседи, чем латышская пара!» Опыт сдающих квартиры

Патриция на платформе социальных сетей “Threads” спрашивает:

«Есть ли у кого-нибудь из вас опыт сдачи квартиры людям из Индии?»

Пользователь с ником @karlwirhanl делится мнением:

«Я читал отзывы. Если хотите потом делать капитальный ремонт, чтобы хотя бы избавиться от запаха — тогда смело. Плюс после них точно появятся маленькие “домашние животные” — клопы и тараканы. Если повезёт, может быть только крысы».

Другой пользователь пишет:

«Они живут по соседству. Не знаю, сколько их там было изначально, но каждый раз вижу новые лица. Иногда кажется, что они там ночуют по сменам».

У Илзе был положительный опыт:

«Я помогала сдать квартиру — её арендовала индийская семья. Одиночкам и компаниям друзей — нет. Семья с маленьким ребёнком, который уже родился в Латвии и ходит в латышский детский сад. Муж уже шесть лет работает в крупной компании, жена посещает курсы латышского языка. Мы встречались — и я, и владельцы квартиры. Познакомились и поняли, что можем доверять. Был заключён официальный договор аренды, налоги платятся».

Несколько пользователей отмечают, что им приходилось мириться со своеобразным запахом, если по соседству поселились иностранные специалисты:

«Мебель и косметический ремонт можно сразу списывать. После того как соседи съехали, ещё месяцами можно было их “учуять”».

"Свою ни за что не сдам им, хотя предложения были. Но они теперь живут да другом этаже. Как там воняет в подъезде! Спросила у владельца квартиры: там кто-то умер? Нет, просто живут индусы."

Лиене также признаёт, что после жильцов из этой страны квартиру было трудно узнать — особенно большой беспорядок царил на кухне.

В свою очередь у Марты совершенно противоположный опыт:

«У меня по соседству живёт индиец. Живёт один, очень тихий, аккуратный, вежливый и отзывчивый. Намного лучший сосед, чем жившая там раньше латышская пара, которая ужасно шумела, а из их квартиры через вентиляцию шёл запах старого масла для фритюра».

Пользователь Артис тоже считает, что национальность не столь важна:

"Если снимает семья, где например оба работают программистами, тогда, думаю, не будет никаких проблем. А если кто-то, кто работает в кебабной и надеется влиться в систему пособий Германии - ну тогда смотрите сами".

"Мы сдаем комнаты девочкам, живет одна из Индии и одна из Шри-Ланки, пока проблем не было. Зависит от человека и его воспитания," - делится личным опытом другой пользователь.