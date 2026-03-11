«Там кто-то сдох? Нет, живут индусы» — «Намного лучшие соседи, чем латышская пара!» Опыт сдающих квартиры

Редакция PRESS 11 марта, 2026 18:56

Об индийских гражданах нередко можно услышать разные истории, и надо признать, что и среди латышей существуют стереотипы, как только звучит название страны, из которой эти люди приехали. Но как обстоят дела на самом деле?

Патриция на платформе социальных сетей “Threads” спрашивает:
«Есть ли у кого-нибудь из вас опыт сдачи квартиры людям из Индии?»

Пользователь с ником @karlwirhanl делится мнением:
«Я читал отзывы. Если хотите потом делать капитальный ремонт, чтобы хотя бы избавиться от запаха — тогда смело. Плюс после них точно появятся маленькие “домашние животные” — клопы и тараканы. Если повезёт, может быть только крысы».

Другой пользователь пишет:
«Они живут по соседству. Не знаю, сколько их там было изначально, но каждый раз вижу новые лица. Иногда кажется, что они там ночуют по сменам».

У Илзе был положительный опыт:
«Я помогала сдать квартиру — её арендовала индийская семья. Одиночкам и компаниям друзей — нет. Семья с маленьким ребёнком, который уже родился в Латвии и ходит в латышский детский сад. Муж уже шесть лет работает в крупной компании, жена посещает курсы латышского языка. Мы встречались — и я, и владельцы квартиры. Познакомились и поняли, что можем доверять. Был заключён официальный договор аренды, налоги платятся».

Несколько пользователей отмечают, что им приходилось мириться со своеобразным запахом, если по соседству поселились иностранные специалисты:
«Мебель и косметический ремонт можно сразу списывать. После того как соседи съехали, ещё месяцами можно было их “учуять”».

"Свою ни за что не сдам им, хотя предложения были. Но они теперь живут да другом этаже. Как там воняет в подъезде! Спросила у владельца квартиры: там кто-то умер? Нет, просто живут индусы."

Лиене также признаёт, что после жильцов из этой страны квартиру было трудно узнать — особенно большой беспорядок царил на кухне.

В свою очередь у Марты совершенно противоположный опыт:
«У меня по соседству живёт индиец. Живёт один, очень тихий, аккуратный, вежливый и отзывчивый. Намного лучший сосед, чем жившая там раньше латышская пара, которая ужасно шумела, а из их квартиры через вентиляцию шёл запах старого масла для фритюра».

Пользователь Артис тоже считает, что национальность не столь важна:
"Если снимает семья, где например оба работают программистами, тогда, думаю, не будет никаких проблем. А если кто-то, кто работает в кебабной и надеется влиться в систему пособий Германии - ну тогда смотрите сами".

"Мы сдаем комнаты девочкам, живет одна из Индии и одна из Шри-Ланки, пока проблем не было. Зависит от человека и его воспитания," - делится личным опытом другой пользователь.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

