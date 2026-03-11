Дрезден бомбили, нам сообщили… В городе началась эвакуация 18 000 жителей

© LETA 11 марта, 2026 13:31

Мир

В Германии, в Дрездене, после обнаружения авиационной бомбы времен Второй мировой войны до 9 часов утра среды из центра города необходимо эвакуировать 18 000 человек, сообщила во вторник полиция.

Пожарные сообщили, что на берегу Эльбы недалеко от моста Каролины найдены два подозрительных предмета. Позже следователи подтвердили, что один из них является взрывным устройством.

В среду в ходе операции будет обезврежена британская бомба весом 250 кг. По словам властей, это будет крупнейшая эвакуация в Дрездене со времен Второй мировой войны.

Зона эвакуации охватывает радиус 1000 метров вокруг места нахождения бомбы и включает такие известные здания, как церковь Богоматери (Frauenkirche) и оперу Земпера.

В этой зоне также находятся главное управление полиции, парламент федеральной земли Саксония, несколько министерств, пансионаты и дома престарелых, центры дневного ухода и другие социальные учреждения.

Подозрительные предметы были найдены на территории, где планируется восстановить разрушенный мост Каролины.

В прошлом году при сносе моста Каролины были найдены четыре бомбы. В августе было эвакуировано 17 000 человек.

Бомбардировка Дрездена, проведенная 13-15 февраля 1945 года военно-воздушными силами Великобритании и США, оставила глубокий след в памяти города. Погибло до 25 000 человек, а пожар уничтожил около 90 % центра города.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

