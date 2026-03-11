Дрезден бомбили, нам сообщили… В городе началась эвакуация 18 000 жителей

Пожарные сообщили, что на берегу Эльбы недалеко от моста Каролины найдены два подозрительных предмета. Позже следователи подтвердили, что один из них является взрывным устройством.

В среду в ходе операции будет обезврежена британская бомба весом 250 кг. По словам властей, это будет крупнейшая эвакуация в Дрездене со времен Второй мировой войны.

Зона эвакуации охватывает радиус 1000 метров вокруг места нахождения бомбы и включает такие известные здания, как церковь Богоматери (Frauenkirche) и оперу Земпера.

В этой зоне также находятся главное управление полиции, парламент федеральной земли Саксония, несколько министерств, пансионаты и дома престарелых, центры дневного ухода и другие социальные учреждения.

Подозрительные предметы были найдены на территории, где планируется восстановить разрушенный мост Каролины.

В прошлом году при сносе моста Каролины были найдены четыре бомбы. В августе было эвакуировано 17 000 человек.

Бомбардировка Дрездена, проведенная 13-15 февраля 1945 года военно-воздушными силами Великобритании и США, оставила глубокий след в памяти города. Погибло до 25 000 человек, а пожар уничтожил около 90 % центра города.