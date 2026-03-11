Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью

Редакция PRESS 11 марта, 2026 13:14

Глава полиции Ирана заявил, что в тех, кто “выступает в соответствии с желаниями врага" также будут видеть врагов. По его словам, иранские силовики "готовы защищать революцию" и "держат палец на спусковом крючке".

Глава национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан во вторник, 10 марта, фактически пригрозил смертью жителям страны, которые в условиях войны Израиля и США с Исламской Республикой устраивают протесты против режима аятолл.

"Если кто-либо выступит в соответствии с желаниями врага, мы больше не будем видеть в нем просто протестующего, мы будем видеть в нем врага. И мы будем поступать с ним так же, как поступаем с врагом", - сказал Радан в эфире государственного телеканала IRIB. По его словам, иранские силовики "готовы защищать революцию" и "держат палец на спусковом крючке".

В начале войны против Ирана лидеры США и Израиля призвали иранцев выйти на улицы и свергнуть режим.

Предыдущие протесты были жестоко подавлены

В декабре и январе в Иране прошли массовые протесты. Они начались в столице страны Тегеране из-за сложной экономической ситуации, однако быстро приобрели политический характер и распространились по всей стране. Участники акций, в том числе, призывали к свержению режима аятолл.

Власти жестоко подавили протесты. При этом, по некоторым оценкам правозащитников, могло погибнуть до 30 000 человек. Официально в Тегеране объявили о примерно 5000 погибших. Власти Исламской Республики возложили ответственность за это на "террористов и вооруженных бунтовщиков".

13 января президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать госучреждения, заявив: "Помощь уже в пути". На следующий день глава Белого дома сказал, что ему сообщили о прекращении убийств.

Война Израиля и США против Ирана

Израиль и США атаковали Иран утром 28 февраля, нанеся массированные удары по объектам на его территории. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. На смену убитому Али пришел его 56-летний сын Моджтаба Хаменеи.

Иран в ответ стал наносить удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке. Боевые действия затронули большинство стран региона, неоднократно фиксировались попадания БПЛА и ракет в гражданские объекты.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

