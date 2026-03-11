Шадурскис напомнил, что ещё в 2004 году переход на полностью латышский язык обучения в средних школах был невозможен. По его словам, тогда просто не хватало педагогов, которые могли бы качественно преподавать на государственном языке, и такая реформа могла превратиться в фарс.

Особенно критично он оценил ситуацию в так называемых русских школах. Шадурскис сравнил происходящее со спортом: есть те, кто всегда соблюдает правила, есть те, кто делает это только тогда, когда на них смотрит судья, а есть и такие, кто нарушает правила при любой возможности.

«Ясно, что обычно всё происходит по-русски», — сказал Карлис Шадурскис. По его словам, именно «средняя часть» участников образовательной системы пользовалась моментами, когда контроль отсутствовал. Проверки Инспекции качества образования показывали, что при визитах проверяющих нередко звучали объяснения вроде: «Сегодня у нас просто занятия на русском языке».

Дискуссия продолжилась и в социальной сети X. Пользовательница Зане написала, что многие латышские семьи в Лиепае не имеют выбора и вынуждены отдавать детей в бывшие русские школы.

«Вот вам, латышские дети, образование на латышском языке в собственной стране! Не одна латышская семья в Лиепае сталкивается с тем, что у неё нет другой возможности, кроме как отправить ребёнка в русскую школу. Да, “как бы” русских школ больше нет, но реальность другая — практически всё по-прежнему происходит на русском!» — написала она.

Другой пользователь, Марис, добавил, что родители русскоязычных учеников нередко переводят общение в классных чатах на русский язык, фактически навязывая его другим родителям.

Пользователь Карлис привёл пример из Риги: по его словам, латышский ученик, который до школы не знал русского языка, быстро выучил его в «бывшей» русской школе.

«Ещё недавно была статья о латышском ученике, который учится в “бывшей” русской школе в Риге. Показательно, что он выучил русский язык, хотя до школы его не знал. Интересно, как можно было выучить русский, если общение в школе должно происходить на латышском? Вот такая “интеграция”!»