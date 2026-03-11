Русские школы никуда не делись? Новый скандал из-за языка (4)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 18:41

Тема языковой ситуации в латвийских школах снова вызвала оживлённые споры. Как сообщает LETA, бывший министр образования Карлис Шадурскис и пользователи социальных сетей обсуждают, насколько реально соблюдается требование вести обучение на латышском языке.

Шадурскис напомнил, что ещё в 2004 году переход на полностью латышский язык обучения в средних школах был невозможен. По его словам, тогда просто не хватало педагогов, которые могли бы качественно преподавать на государственном языке, и такая реформа могла превратиться в фарс.

Особенно критично он оценил ситуацию в так называемых русских школах. Шадурскис сравнил происходящее со спортом: есть те, кто всегда соблюдает правила, есть те, кто делает это только тогда, когда на них смотрит судья, а есть и такие, кто нарушает правила при любой возможности.

«Ясно, что обычно всё происходит по-русски», — сказал Карлис Шадурскис. По его словам, именно «средняя часть» участников образовательной системы пользовалась моментами, когда контроль отсутствовал. Проверки Инспекции качества образования показывали, что при визитах проверяющих нередко звучали объяснения вроде: «Сегодня у нас просто занятия на русском языке».

Дискуссия продолжилась и в социальной сети X. Пользовательница Зане написала, что многие латышские семьи в Лиепае не имеют выбора и вынуждены отдавать детей в бывшие русские школы.

«Вот вам, латышские дети, образование на латышском языке в собственной стране! Не одна латышская семья в Лиепае сталкивается с тем, что у неё нет другой возможности, кроме как отправить ребёнка в русскую школу. Да, “как бы” русских школ больше нет, но реальность другая — практически всё по-прежнему происходит на русском!» — написала она.
Другой пользователь, Марис, добавил, что родители русскоязычных учеников нередко переводят общение в классных чатах на русский язык, фактически навязывая его другим родителям.

Пользователь Карлис привёл пример из Риги: по его словам, латышский ученик, который до школы не знал русского языка, быстро выучил его в «бывшей» русской школе.

«Ещё недавно была статья о латышском ученике, который учится в “бывшей” русской школе в Риге. Показательно, что он выучил русский язык, хотя до школы его не знал. Интересно, как можно было выучить русский, если общение в школе должно происходить на латышском? Вот такая “интеграция”!»

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

