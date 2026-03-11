Инфляция в Латвии может пойти вверх из-за войны с Ираном: Минфин

Минфин отмечает, что инфляция потребительских цен значительно замедлилась за относительно короткий период времени: в октябре прошлого года годовая инфляция была на два процентных пункта выше и составляла 4,3%. Однако, по мнению министерства, умеренный рост потребительских цен в Латвии вряд ли будет продолжительным, так как события на Ближнем Востоке в последние недели вызвали нестабильность на рынках нефти и газа.

Хотя страны Персидского залива, прямо или косвенно вовлеченные в иранскую войну, не входят в число 20 крупнейших экспортных рынков Латвии, а прямой импорт энергоносителей из этого региона незначителен, энергетический рынок является глобальным и взаимосвязанным. Поэтому Минфин предупреждает, что потенциальное влияние на экономику Латвии может быть значительным как в этом, так и в следующем году, и отразится в основном в росте цен на топливо, газ и тепловую энергию.

Степень негативного влияния на экономику в целом и на инфляцию будет зависеть в основном от продолжительности военного конфликта и его географической эскалации. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более выраженным может быть его влияние на цены на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к росту потребительских и производственных расходов в Латвии и напрямую отразится на покупательной способности населения.

В настоящее время цены на нефть и газ в основном отражают риск возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив, а не реальный дефицит нефти или газа. В министерстве добавили, что это нашло отражение в падении цен на нефть и газ во вторник 10 марта по сравнению с понедельником 9 марта, которое произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война в Иране "в основном закончена".

Во вторник, 10 марта, цена на нефть марки "Brent" держалась ниже отметки 90 долларов США за баррель, хотя в понедельник, 9 марта, на утренней торговой сессии она превышала 108 долларов. Однако это все равно примерно на 18 долларов больше, чем стоила нефть марки "Brent" до начала военного конфликта в Иране, отметили в министерстве.

Министерство финансов добавляет, что влияние роста цен на нефть можно увидеть и на латвийских автозаправочных станциях, где в последние недели выросли цены на бензин и особенно дизельное топливо. Это, по мнению министерства, первый и на данный момент единственный негативный канал, влияющий на инфляцию в Европе и Латвии.

Минфин отмечает, что во второй половине прошлого года цена на нефть значительно снизилась из-за накопления больших запасов нефти в мире и увеличения ее добычи. В то же время некоторые страны Персидского залива сообщили о закрытии ряда нефтеперерабатывающих заводов не из-за военных действий, а из-за истощения запасов нефти в хранилищах. Это означает, что если в ближайшие несколько недель Ормузский пролив будет судоходным, то возможности поставок нефти на мировой рынок могут остаться высокими. Поэтому цены на нефть могут относительно быстро стабилизироваться и даже упасть с текущих уровней.

Однако если конфликт продлится несколько месяцев, негативное влияние на потребительские цены в Латвии отразится также в росте цен на газ, отопление и продукты питания, что может привести к значительному скачку цен, прогнозирует Минфин. Хотя мировые запасы нефти и газа позволят временно смягчить эти перебои, на рынках существенно вырастет премия за риск перебоев в поставках.

Министерство отмечает, что газ является важным базовым ингредиентом для производства удобрений, дизельное топливо необходимо для сельскохозяйственных работ, особенно во время посевной и уборочной, а электроэнергия - важным компонент затрат в пищевой промышленности. Таким образом, в случае затяжного конфликта рост цен на энергоносители может значительно увеличить затраты на производство продовольствия и, как следствие, оказать повышающеее давление на цены продуктов питания.

В январе этого года Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических показателей. Согласно прогнозам, средняя инфляция в этом году составит 2,9 %. Однако события на Ближнем Востоке усиливают риски, которые могут оказать негативное влияние на экономический рост и инфляцию в Латвии в этом и следующем году.

По прогнозам Минфина, инфляция в этом году может достичь 3,4%, если конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшие несколько недель. Однако если конфликт затянется и Ормузский пролив будет закрыт, средняя инфляция в этом году будет значительно выше из-за роста цен на топливо, отопление и продукты питания, что отразится в статистике потребительских цен в основном во второй половине этого года.