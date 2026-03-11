Инфляция в Латвии может пойти вверх из-за войны с Ираном: Минфин

Редакция PRESS 11 марта, 2026 12:50

Новости Латвии

LETA

Если конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшие недели, инфляция в Латвии в этом году может достичь 3,4%, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов. В министерстве отмечают, что инфляция в Латвии продолжает снижаться. В феврале потребительские цены были на 2,3% выше, чем в том же месяце годом ранее. По данным министерства, этот уровень инфляции был самым низким с декабря 2024 года.

Минфин отмечает, что инфляция потребительских цен значительно замедлилась за относительно короткий период времени: в октябре прошлого года годовая инфляция была на два процентных пункта выше и составляла 4,3%. Однако, по мнению министерства, умеренный рост потребительских цен в Латвии вряд ли будет продолжительным, так как события на Ближнем Востоке в последние недели вызвали нестабильность на рынках нефти и газа.

Хотя страны Персидского залива, прямо или косвенно вовлеченные в иранскую войну, не входят в число 20 крупнейших экспортных рынков Латвии, а прямой импорт энергоносителей из этого региона незначителен, энергетический рынок является глобальным и взаимосвязанным. Поэтому Минфин предупреждает, что потенциальное влияние на экономику Латвии может быть значительным как в этом, так и в следующем году, и отразится в основном в росте цен на топливо, газ и тепловую энергию.

Степень негативного влияния на экономику в целом и на инфляцию будет зависеть в основном от продолжительности военного конфликта и его географической эскалации. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более выраженным может быть его влияние на цены на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к росту потребительских и производственных расходов в Латвии и напрямую отразится на покупательной способности населения.

В настоящее время цены на нефть и газ в основном отражают риск возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив, а не реальный дефицит нефти или газа. В министерстве добавили, что это нашло отражение в падении цен на нефть и газ во вторник 10 марта по сравнению с понедельником 9 марта, которое произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война в Иране "в основном закончена".

Во вторник, 10 марта, цена на нефть марки "Brent" держалась ниже отметки 90 долларов США за баррель, хотя в понедельник, 9 марта, на утренней торговой сессии она превышала 108 долларов. Однако это все равно примерно на 18 долларов больше, чем стоила нефть марки "Brent" до начала военного конфликта в Иране, отметили в министерстве.

Министерство финансов добавляет, что влияние роста цен на нефть можно увидеть и на латвийских автозаправочных станциях, где в последние недели выросли цены на бензин и особенно дизельное топливо. Это, по мнению министерства, первый и на данный момент единственный негативный канал, влияющий на инфляцию в Европе и Латвии.

Минфин отмечает, что во второй половине прошлого года цена на нефть значительно снизилась из-за накопления больших запасов нефти в мире и увеличения ее добычи. В то же время некоторые страны Персидского залива сообщили о закрытии ряда нефтеперерабатывающих заводов не из-за военных действий, а из-за истощения запасов нефти в хранилищах. Это означает, что если в ближайшие несколько недель Ормузский пролив будет судоходным, то возможности поставок нефти на мировой рынок могут остаться высокими. Поэтому цены на нефть могут относительно быстро стабилизироваться и даже упасть с текущих уровней.

Однако если конфликт продлится несколько месяцев, негативное влияние на потребительские цены в Латвии отразится также в росте цен на газ, отопление и продукты питания, что может привести к значительному скачку цен, прогнозирует Минфин. Хотя мировые запасы нефти и газа позволят временно смягчить эти перебои, на рынках существенно вырастет премия за риск перебоев в поставках.

Министерство отмечает, что газ является важным базовым ингредиентом для производства удобрений, дизельное топливо необходимо для сельскохозяйственных работ, особенно во время посевной и уборочной, а электроэнергия - важным компонент затрат в пищевой промышленности. Таким образом, в случае затяжного конфликта рост цен на энергоносители может значительно увеличить затраты на производство продовольствия и, как следствие, оказать повышающеее давление на цены продуктов питания.

В январе этого года Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических показателей. Согласно прогнозам, средняя инфляция в этом году составит 2,9 %. Однако события на Ближнем Востоке усиливают риски, которые могут оказать негативное влияние на экономический рост и инфляцию в Латвии в этом и следующем году.

По прогнозам Минфина, инфляция в этом году может достичь 3,4%, если конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшие несколько недель. Однако если конфликт затянется и Ормузский пролив будет закрыт, средняя инфляция в этом году будет значительно выше из-за роста цен на топливо, отопление и продукты питания, что отразится в статистике потребительских цен в основном во второй половине этого года.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

