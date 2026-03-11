Омбудсмен: банки рискуют оставить многих людей за бортом

По её словам, услуги должны оставаться доступными для всех жителей, поскольку это связано с соблюдением прав человека.

«Мы не можем дискриминировать людей, которые не обладают достаточными цифровыми навыками. Я называю это цифровой дискриминацией или цифровым исключением», — сказала Палкова.

Омбудсмен подчеркнула, что страна пока не готова полностью отказаться от очных услуг, поскольку значительная часть людей не чувствует себя уверенно при использовании цифровых сервисов.

«Мы не должны забывать о людях, которым нужны очные услуги», — отметила она. По словам Палковой, многие жители сегодня чувствуют себя одинокими и неуверенными при работе с цифровыми услугами. Поэтому им важно иметь возможность прийти в учреждение лично, задать вопросы и получить объяснения.

Омбудсмен считает, что развитие цифровых сервисов не должно приводить к исключению тех людей, которые по разным причинам не умеют или не могут пользоваться интернет-услугами.