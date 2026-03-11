Допустите Россию — потеряете деньги: Еврокомиссия грозит Венецианской биеннале

В заявлении говорится, что ЕК «четко обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины». По мнению представителей Еврокомиссии, культура защищает демократические ценности, содействует открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнения и «никогда не должна использоваться в качестве платформы для пропаганды».

В Еврокомиссии считают, что решение организаторов Венецианской биеннале несовместимо «с коллективным ответом ЕС на жестокую агрессию России».

«Если Фонд Биеннале продолжит придерживаться решения об участии России, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Фонду Биеннале», — говорится в заявлении.

Венецианская биеннале в 2026 году пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия планирует представить на биеннале серию звуковых перформансов под общим названием «Дерево укоренено в небе». Против участия России выступают власти Украины. Министерство культуры Италии утверждало, что Фонд биеннале разрешил России вернуться на форум — без ведома государства.