Допустите Россию — потеряете деньги: Еврокомиссия грозит Венецианской биеннале

Редакция PRESS 11 марта, 2026 15:27

Scanpix/ REUTERS/Yves Herman

Еврокомиссия «решительно осуждает» возвращение России на Венецианскую биеннале — впервые после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении вице-председателя Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам поколений, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа. 

В заявлении говорится, что ЕК «четко обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины». По мнению представителей Еврокомиссии, культура защищает демократические ценности, содействует открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнения и «никогда не должна использоваться в качестве платформы для пропаганды». 

В Еврокомиссии считают, что решение организаторов Венецианской биеннале несовместимо «с коллективным ответом ЕС на жестокую агрессию России». 

«Если Фонд Биеннале продолжит придерживаться решения об участии России, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Фонду Биеннале», — говорится в заявлении.

Венецианская биеннале в 2026 году пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия планирует представить на биеннале серию звуковых перформансов под общим названием «Дерево укоренено в небе». Против участия России выступают власти Украины. Министерство культуры Италии утверждало, что Фонд биеннале разрешил России вернуться на форум — без ведома государства.

 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

