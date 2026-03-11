«Не соответствуют»: PTAC предупреждает об опасной детской мебели

В Латвии PTAC проверил 50 предложений детской мебели на пяти платформах — aliexpress.com, amazon.com, etsy.com, temu.com и 220.lv. PTAC установил, что в 72% случаев (36 предложений) на торговых платформах присутствовали несоответствующие товары. На трёх платформах все проверенные предложения оказались несоответствующими, а на одной платформе несоответствий не было.

Помимо контрольных проверок, PTAC в прошлом году также тестировал товары, приобретённые на платформах из третьих стран. Всего было проверено 130 образцов продукции, и 56% из них признаны небезопасными.

Несоответствия обнаружены в 67% детских товаров, 64% ювелирных изделий, 42% игрушек, 40% электроприборов и 35% умных радиоустройств.

PTAC напоминает, что несоответствующие электроприборы могут представлять риск поражения электрическим током или возгорания, а опасные вещества, выявленные в игрушках и ювелирных изделиях (например, фталаты и кадмий), могут серьёзно угрожать здоровью, особенно детей, влияя на гормональную систему, повреждая органы или вызывая другие долгосрочные проблемы со здоровьем.

Между тем, органы надзора ЕС проанализировали 1741 предложение товаров для ухода за детьми на 47 платформах как ЕС, так и из третьих стран.

Результаты показали, что в 48% случаев отсутствовала полная информация о производителе, в 32% случаев — информация об ответственном лице в ЕС, а в 5% случаев отсутствовала информация, позволяющая идентифицировать продукт.

Также органы выявили 16 опасных товаров, по которым ранее уже были предупреждения в системе быстрого оповещения ЕС («Safety Gate»). В большинстве случаев платформы устранили нарушения по требованию органов надзора.

PTAC указывает, что с ростом объёмов электронной коммерции потребители должны получать онлайн ту же информацию, что и при покупке в магазине, чтобы оценить безопасность товара. Отсутствие информации затрудняет возможность проверить соответствие предложений требованиям безопасности.

Общее правило безопасности продукции предусматривает, что платформы должны предоставлять важную информацию о товаре — его идентификацию, производителя или ответственное лицо в ЕС, предупреждения и другую информацию о безопасности.

В то же время PTAC призывает потребителей убедиться, что в описании товара есть вся необходимая информация — предполагаемое применение, производитель, ответственное лицо в ЕС, информация о безопасности и предупреждения.

Потребителям рекомендуется не приобретать товары, если нельзя убедиться в их пригодности или соответствии, если отсутствует информация о производителе или ответственном лице, а также проверять наличие контактной информации платформы.

Если предложение не соответствует требованиям или вызывает сомнения в безопасности, потребители призваны информировать платформу, продавца, указанное ответственное лицо в ЕС и PTAC.