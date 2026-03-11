Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Не соответствуют»: PTAC предупреждает об опасной детской мебели

© LETA 11 марта, 2026 16:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, PTAC) выявил несоответствия в 36 из 50 предложений детской мебели на онлайн-платформах, сообщили агентству LETA в PTAC. В прошлом году Европейская комиссия провела контрольные проверки («Sweep»), в которых участвовал PTAC совместно с органами надзора за рынком Европейского Союза (ЕС).

В Латвии PTAC проверил 50 предложений детской мебели на пяти платформах — aliexpress.com, amazon.com, etsy.com, temu.com и 220.lv. PTAC установил, что в 72% случаев (36 предложений) на торговых платформах присутствовали несоответствующие товары. На трёх платформах все проверенные предложения оказались несоответствующими, а на одной платформе несоответствий не было.

Помимо контрольных проверок, PTAC в прошлом году также тестировал товары, приобретённые на платформах из третьих стран. Всего было проверено 130 образцов продукции, и 56% из них признаны небезопасными.

Несоответствия обнаружены в 67% детских товаров, 64% ювелирных изделий, 42% игрушек, 40% электроприборов и 35% умных радиоустройств.

PTAC напоминает, что несоответствующие электроприборы могут представлять риск поражения электрическим током или возгорания, а опасные вещества, выявленные в игрушках и ювелирных изделиях (например, фталаты и кадмий), могут серьёзно угрожать здоровью, особенно детей, влияя на гормональную систему, повреждая органы или вызывая другие долгосрочные проблемы со здоровьем.

Между тем, органы надзора ЕС проанализировали 1741 предложение товаров для ухода за детьми на 47 платформах как ЕС, так и из третьих стран.

Результаты показали, что в 48% случаев отсутствовала полная информация о производителе, в 32% случаев — информация об ответственном лице в ЕС, а в 5% случаев отсутствовала информация, позволяющая идентифицировать продукт.

Также органы выявили 16 опасных товаров, по которым ранее уже были предупреждения в системе быстрого оповещения ЕС («Safety Gate»). В большинстве случаев платформы устранили нарушения по требованию органов надзора.

PTAC указывает, что с ростом объёмов электронной коммерции потребители должны получать онлайн ту же информацию, что и при покупке в магазине, чтобы оценить безопасность товара. Отсутствие информации затрудняет возможность проверить соответствие предложений требованиям безопасности.

Общее правило безопасности продукции предусматривает, что платформы должны предоставлять важную информацию о товаре — его идентификацию, производителя или ответственное лицо в ЕС, предупреждения и другую информацию о безопасности.

В то же время PTAC призывает потребителей убедиться, что в описании товара есть вся необходимая информация — предполагаемое применение, производитель, ответственное лицо в ЕС, информация о безопасности и предупреждения.

Потребителям рекомендуется не приобретать товары, если нельзя убедиться в их пригодности или соответствии, если отсутствует информация о производителе или ответственном лице, а также проверять наличие контактной информации платформы.

Если предложение не соответствует требованиям или вызывает сомнения в безопасности, потребители призваны информировать платформу, продавца, указанное ответственное лицо в ЕС и PTAC.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать