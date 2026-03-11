Предъявите документы: в пакоматы Latvijas Pasts вводится идентификация личности

Latvijas Pasts — единственный почтовый оператор в стране, предлагающий подобную возможность в сети пакоматов. Новая функция сочетает высокий уровень безопасности и удобство для клиентов: адресаты смогут получать персональные отправления в любое удобное время и в удобном месте. Использование Smart-ID или eParaksts фактически заменяет проверку документов, что позволяет безопасно получать даже отправления с повышенными требованиями к идентификации.

Это решение открывает дополнительные возможности для отраслей, где требуется безопасная и персонализированная выдача посылок, включая телекоммуникации, финансы, фармацевтику и здравоохранение. Например, можно организовать выдачу рецептурных лекарств, обеспечивая соблюдение нормативных требований и удобный доступ к пакоматам вне стандартного рабочего времени.

Услуга доступна всем бизнес-клиентам, заключившим соответствующее соглашение. При подготовке отправления в пакомат отправитель указывает персональный код получателя, который шифруется в системе и безопасно используется при идентификации. Получить отправление можно только после авторизации через Smart-ID или eParaksts.