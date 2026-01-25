Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться

25 января, 2026 09:00

На вопрос, не обиделись ли на него уволенные с работы актрисы театра "Дайлес" Лидия Пупуре, Мирдза Мартинсоне и Ольга Дреге, директор театра Юрис Жагарс ответил журналисту TV24 Аните Даукште: "Вы тоже пытаетесь [продвигать] этот нарратив". Он не понимает, на что обижаться: ведь к актрисам не относятся без уважения, их не увольняют и не репрессируют как-то иначе.

Жагарс сообщил, что все три актрисы приходили к нему в прошлом году и сказали: "Юритис, нам стыдно. Мы получаем зарплату, но не работаем, играем один-два спектакля в месяц". Он на это ответил: "Милые мои, оставайтесь ещё в театре! Посмотрим, что будет в следующем сезоне".

В начале этого сезона, в октябре, актрисы снова пришли к директору и подняли тот же самый вопрос, сказав: "Отпусти нас! Мы не можем смотреть в глаза коллегам, нам стыдно". "Уважаемым, почитаемым, фантастическим актрисам стыдно за это", - сделал вывод Жагарс.

Так что в ноябре было подписано соглашение, согласно которому актрисы будут внештатницами: будут играть свои роли, получать за это деньги, но из штата они будут выведены. С Мирдзой Мартинсоне Жагарс побеседовал сразу после Нового года, с ней тоже условлено о подписании соглашения. Поэтому директор театра не понимает, на что обижаться.

Депутат Сейма: «Совершенно ясно, ждуны есть и в нашем обществе!»

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных

Как на «Титанике»: пассажирка поделилась впечатлениями от поездки на автобусе

Бывший дипломат: Латвия фактически не защищена, ежи не помогут

"В политической элите нашей страны имеет место нарратив, что 5-я статья НАТО - стабильная, несгибаемая, железная, что мы можем жить вполне безопасно. Главный апологет этого нарратива - наш посол в НАТО Марис Риекстиньш. Нынешняя глава МИД тоже живёт в такой эмоциональной уверенности, что всё очень хорошо и разговоры о 5-й статье НАТО стабилизируют ситуацию в плане безопасности Латвии", - сказал в интервью Латвийскому радио в программе Krustpunktā предприниматель и бывший дипломат Айварс Маркотс, обративший внимание на то, что Латвия фактически беззащитна.

Депутат Сейма: «Совершенно ясно, ждуны есть и в нашем обществе!»

Что касается отдельных задержанных лиц, обвиняемых в деяниях против государства, госязыка и существующего строя, то это лишь видимая часть айсберга, считает глава комиссии Сейма по национальной безопасности, депутат от "Нового единства" Айнарс Латковскис. Это мнение он высказал на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Статистика: в Латвии стало меньше нуждающихся и малообеспеченных

По состоянию на конец прошлого года в Латвии было 37 тысяч 799 жителей, имевших статус нуждающегося (trūcīga persona). Это на 5,4% меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствует информация Минблага.

А депутаты будут ездить на такси? Идёт сбор подписей за отказ от автобазы Сейма

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом отказаться от автобазы Сейма.

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

