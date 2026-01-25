Так увольняют или нет? Директор театра «Дайлес» считает, что актрисам не на что обижаться

Жагарс сообщил, что все три актрисы приходили к нему в прошлом году и сказали: "Юритис, нам стыдно. Мы получаем зарплату, но не работаем, играем один-два спектакля в месяц". Он на это ответил: "Милые мои, оставайтесь ещё в театре! Посмотрим, что будет в следующем сезоне".

В начале этого сезона, в октябре, актрисы снова пришли к директору и подняли тот же самый вопрос, сказав: "Отпусти нас! Мы не можем смотреть в глаза коллегам, нам стыдно". "Уважаемым, почитаемым, фантастическим актрисам стыдно за это", - сделал вывод Жагарс.

Так что в ноябре было подписано соглашение, согласно которому актрисы будут внештатницами: будут играть свои роли, получать за это деньги, но из штата они будут выведены. С Мирдзой Мартинсоне Жагарс побеседовал сразу после Нового года, с ней тоже условлено о подписании соглашения. Поэтому директор театра не понимает, на что обижаться.