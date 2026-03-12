Безработным закрутили гайки: подрабатывать и получать пособие больше не получится

Редакция PRESS 12 марта, 2026 08:48

Важно 0 комментариев

С 1 апреля 2026 года вступят в силу поправки к Закону о поддержке безработных и ищущих работу. Согласно новым правилам, сохранить статус безработного и получать пособие можно будет только при полном отсутствии доходов. Это требование будет распространяться на все налоговые режимы, включая выплаты авторских вознаграждений.

Это означает, что человек со статусом безработного, начавший получать доход — как наемный работник, самозанятый или получатель авторского вознаграждения, — обязан в течение одного рабочего дня уведомить об этом Государственное агентство занятости Латвии.

Если о занятости не сообщить и статус безработного будет утрачен, Государственное агентство социального страхования Латвии прекратит выплату пособия. Кроме того, деньги, полученные за период работы, придется вернуть в государственный бюджет.

Также с 1 апреля 2026 года увеличиваются допустимые сроки кратковременной занятости (они отсчитываются с момента получения статуса безработного):

до 92 дней — для наемных работников;
до трех месяцев — для самозанятых.

Если безработный заключает краткосрочный трудовой договор или авторский договор и заранее сообщает об этом агентству занятости, то выплата пособия на время работы приостанавливается. После завершения занятости выплаты возобновляются и срок получения пособия продлевается на период работы.

Исключение действует в случае, если доход получен за работу, выполненную еще до получения статуса безработного — например, авторское вознаграждение за ранее созданное произведение.

По действующему законодательству безработный, зарегистрированный в Служба государственных доходов Латвии как самозанятый, может получать доход и при этом сохранять статус безработного и получать пособие. Это допускается, если его ежемесячный доход не превышает минимальную зарплату и уплачиваются социальные взносы в размере 10% на пенсионное страхование. Однако такой порядок продлится недолго - только до 31 марта 2026 года. 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

