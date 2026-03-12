Безработным закрутили гайки: подрабатывать и получать пособие больше не получится

Это означает, что человек со статусом безработного, начавший получать доход — как наемный работник, самозанятый или получатель авторского вознаграждения, — обязан в течение одного рабочего дня уведомить об этом Государственное агентство занятости Латвии.

Если о занятости не сообщить и статус безработного будет утрачен, Государственное агентство социального страхования Латвии прекратит выплату пособия. Кроме того, деньги, полученные за период работы, придется вернуть в государственный бюджет.

Также с 1 апреля 2026 года увеличиваются допустимые сроки кратковременной занятости (они отсчитываются с момента получения статуса безработного):

до 92 дней — для наемных работников;

до трех месяцев — для самозанятых.

Если безработный заключает краткосрочный трудовой договор или авторский договор и заранее сообщает об этом агентству занятости, то выплата пособия на время работы приостанавливается. После завершения занятости выплаты возобновляются и срок получения пособия продлевается на период работы.

Исключение действует в случае, если доход получен за работу, выполненную еще до получения статуса безработного — например, авторское вознаграждение за ранее созданное произведение.

По действующему законодательству безработный, зарегистрированный в Служба государственных доходов Латвии как самозанятый, может получать доход и при этом сохранять статус безработного и получать пособие. Это допускается, если его ежемесячный доход не превышает минимальную зарплату и уплачиваются социальные взносы в размере 10% на пенсионное страхование. Однако такой порядок продлится недолго - только до 31 марта 2026 года.