Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 24. Января Завтра: Eglons, Kriss, Ksenija
Доступность

200 евро вместо ста в месяц за отопление — это кризис или ещё нет? Поможет ли государство? (1)

tv3.lv 24 января, 2026 11:12

Важно 1 комментариев

Приняв во внимание рекорды холода в нынешнюю зиму и прогнозируемые уже сейчас значительно возросшие расходы на отопление, министр экономики Виктор Валайнис инициировал созыв внеочередного заседания Государственного центра энергетического кризиса для поиска решений, как поддержать население. Предприятия теплоснабжения признают: да, из-за холодного января счета за отопление у жителей Латвии будут больше, но вот можно ли эту ситуацию назвать кризисом? В этом они сомневаются, как сообщает TV3 Ziņas.

Rīgas siltums объявил, что нынешний январь был самым холодным за последние 15 отопительных сезонов. Поэтому предприятие прогнозирует, что общее потребление тепловой энергии по сравнению с декабрём в этом месяце может увеличиться аж на 59%. Счета у рижан будут соответствующие, с этим надо считаться уже сейчас.

Впрочем, какого именно подорожания ожидать, на предприятии пока не прогнозируют, но и так ясно, что платить придётся больше.

"Надо считаться с тем, что увеличилась эта компонента потребления энергии, так что это отразится в конце концов и на счетах. Но оценить, насколько именно больше будет счёт, трудно, поскольку каждый дом - это отдельная история, в каждом доме принимались свои меры по энергоэффективности", - поясняет председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш.

Математика здесь простая: если дом утеплён, счёт за январь будет не столь болезненным, а если нет, то увы. Тем временем Латвийская ассоциация предприятий теплоснабжения даёт прогноз, что в январе счета за отопление вырастут во всех городах Латвии. Подорожание будет зависеть как от того, насколько сильный мороз был в конкретном населённом пункте, так и от тарифа за отопление.

"Может быть, в восточной Латвии средняя температура за этот месяц будет ещё ниже, а в Лиепае или Вентспилсе она меньше, там и счета меньше вырастут. Но я бы сказал, что как минимум на 20% будет прирост там, где могут быть самые тёплые места в Латвии, и до 50%", -  предполагает член правления ассоциации Валдис Витолиньш.

Можно ли такой рост назвать критическим? На предприятиях теплоснабжения так не считают, особенно потому, что сильный мороз был только один месяц за зиму.

"Конечно, для человека, который в предыдущем месяце платил, например, сто евро за отопление, а теперь у него в счёте будет двести евро или около того, это удар по его финансам, да, но кризис ли это? Это не кризис, который был в предыдущий раз, когда у нас была поддержка из-за войны, потому что не было газа и цены на него достигали потолка", - считает Витолиньш.

Валайнис, однако, с ним не согласен, поэтому и инициировал созыв заседания, где будут решать о возможных механизмах поддержки: "У нас сейчас есть разные механизмы поддержки для помощи группам населения в кризисных ситуациях. По-моему, это кризисная ситуация, так как это будет довольно большое обременение для населения. И государство в этот момент должно прийти на помощь".

Какую поддержку могут предложить населению, министр пока не разглашает. Но это, по его словам, будет целенаправленная помощь тем, у кого действительно есть трудности, а не "вертолётные деньги".

"Мы ведь не можем просто смотреть [со стороны]. Частный сектор тоже это может решать. Есть СМС-кредиты, которые определённо могли бы многим помочь, но то ли это решение, которое мы сейчас хотим активизировать?" - сомневается министр.

На вопрос, нет ли у этой ситуации предвыборного контекста, он отвечает: "Дурацкий вопрос - какие предвыборы, это самая холодная зима за 15 лет. Игнорировать этот факт? Тогда уж давайте в данный момент каждое действие ставить в строку как предвыборную деятельность".

Минфин, впрочем, уже заявил, что в случае, если государство решит помочь населению с покрытием счетов за отопление, это надо делать так, чтобы в госбюджете не появились дополнительные расходы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt
Важно

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников
Важно

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!»
Важно

Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!» (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года (1)

Важно 15:51

Важно 1 комментариев

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Читать
Загрузка

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt (1)

Важно 15:34

Важно 1 комментариев

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Читать

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников (1)

Важно 13:52

Важно 1 комментариев

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

Читать

Россия — «постоянная, но управляемая угроза». Пентагон опубликовал новую стратегию (1)

Мир 13:33

Мир 1 комментариев

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Читать

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО) (1)

Важно 12:48

Важно 1 комментариев

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Читать

Стопами Кеннеди: Трамп хочет ввести блокаду Кубы (1)

Мир 12:29

Мир 1 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

Читать

Поддержка для семей: теперь пособие будут платить и за детей-студентов (1)

Важно 12:26

Важно 1 комментариев

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

Читать