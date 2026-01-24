Rīgas siltums объявил, что нынешний январь был самым холодным за последние 15 отопительных сезонов. Поэтому предприятие прогнозирует, что общее потребление тепловой энергии по сравнению с декабрём в этом месяце может увеличиться аж на 59%. Счета у рижан будут соответствующие, с этим надо считаться уже сейчас.

Впрочем, какого именно подорожания ожидать, на предприятии пока не прогнозируют, но и так ясно, что платить придётся больше.

"Надо считаться с тем, что увеличилась эта компонента потребления энергии, так что это отразится в конце концов и на счетах. Но оценить, насколько именно больше будет счёт, трудно, поскольку каждый дом - это отдельная история, в каждом доме принимались свои меры по энергоэффективности", - поясняет председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш.

Математика здесь простая: если дом утеплён, счёт за январь будет не столь болезненным, а если нет, то увы. Тем временем Латвийская ассоциация предприятий теплоснабжения даёт прогноз, что в январе счета за отопление вырастут во всех городах Латвии. Подорожание будет зависеть как от того, насколько сильный мороз был в конкретном населённом пункте, так и от тарифа за отопление.

"Может быть, в восточной Латвии средняя температура за этот месяц будет ещё ниже, а в Лиепае или Вентспилсе она меньше, там и счета меньше вырастут. Но я бы сказал, что как минимум на 20% будет прирост там, где могут быть самые тёплые места в Латвии, и до 50%", - предполагает член правления ассоциации Валдис Витолиньш.

Можно ли такой рост назвать критическим? На предприятиях теплоснабжения так не считают, особенно потому, что сильный мороз был только один месяц за зиму.

"Конечно, для человека, который в предыдущем месяце платил, например, сто евро за отопление, а теперь у него в счёте будет двести евро или около того, это удар по его финансам, да, но кризис ли это? Это не кризис, который был в предыдущий раз, когда у нас была поддержка из-за войны, потому что не было газа и цены на него достигали потолка", - считает Витолиньш.

Валайнис, однако, с ним не согласен, поэтому и инициировал созыв заседания, где будут решать о возможных механизмах поддержки: "У нас сейчас есть разные механизмы поддержки для помощи группам населения в кризисных ситуациях. По-моему, это кризисная ситуация, так как это будет довольно большое обременение для населения. И государство в этот момент должно прийти на помощь".

Какую поддержку могут предложить населению, министр пока не разглашает. Но это, по его словам, будет целенаправленная помощь тем, у кого действительно есть трудности, а не "вертолётные деньги".

"Мы ведь не можем просто смотреть [со стороны]. Частный сектор тоже это может решать. Есть СМС-кредиты, которые определённо могли бы многим помочь, но то ли это решение, которое мы сейчас хотим активизировать?" - сомневается министр.

На вопрос, нет ли у этой ситуации предвыборного контекста, он отвечает: "Дурацкий вопрос - какие предвыборы, это самая холодная зима за 15 лет. Игнорировать этот факт? Тогда уж давайте в данный момент каждое действие ставить в строку как предвыборную деятельность".

Минфин, впрочем, уже заявил, что в случае, если государство решит помочь населению с покрытием счетов за отопление, это надо делать так, чтобы в госбюджете не появились дополнительные расходы.