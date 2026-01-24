Жёлтое предупреждение: синоптики прогнозируют сильный мороз; сколько градусов?

Казалось бы, путешествовать в наши дни на автобусе - занятие лёгкое и приятное: хочешь - в окошко природой любуйся, хочешь, в телефоне сиди. Но это всё хорошо, когда в автобусе нормально работает отопление: без него сразу вся лёгкость и приятность исчезает. Особенно если поездка долгая, а зима морозная, как сейчас.