Жёлтое предупреждение: синоптики прогнозируют сильный мороз; сколько градусов?

Температура воздуха понизится до -20-23 градусов.
Предупреждение действует с 20 часов субботы до 10 часов воскресенья.
В ближайшую ночь и утром в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильный мороз, о чём информировал агентство LETA Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Казалось бы, путешествовать в наши дни на автобусе - занятие лёгкое и приятное: хочешь - в окошко природой любуйся, хочешь, в телефоне сиди. Но это всё хорошо, когда в автобусе нормально работает отопление: без него сразу вся лёгкость и приятность исчезает. Особенно если поездка долгая, а зима морозная, как сейчас.
В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.
Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.
Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.
С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.
Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.
