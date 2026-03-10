Массовая гибель животных в Кемери. 41 труп, неужели естественный процесс?

Редакция PRESS 10 марта, 2026 18:41

0 комментариев

На территории Кемерского национального парка инспекторы Управления охраны природы зафиксировали гибель животных на Дундурских лугах. Об этом агентству LETA сообщила специалист по коммуникациям ведомства Байба Ралле.

Тема привлекла внимание после публикаций в социальных сетях. Ариго Торо, ранее известный как Алдис Гобземс, разместил фотографии мёртвых животных и заявил о массовой гибели. По его словам, на территории пастбища он насчитал 41 тушу.

Инспекторы Управления охраны природы в понедельник осмотрели территорию Дундурских лугов и пришли к выводу, что большинство погибших животных были старыми и уже превысили свой биологический возраст.

«С точки зрения природных процессов такая естественная убыль считается нормальной частью жизненного цикла животных», - пояснили представители Управления охраны природы.

В ведомстве подчеркнули, что нарушений природоохранного законодательства не выявлено. При этом вопросы благополучия животных должна оценивать другая компетентная структура - Продовольственно-ветеринарная служба.

Согласно информации Кемерского национального парка, на Дундурских лугах в большом загоне пасутся туроподобные коровы и лошади породы Коник. Эти животные выведены специально для жизни в дикой природе и максимально приближены к своим вымершим предкам - турам и тарпанам.

Туроподобные коровы, также известные как коровы Хека, были выведены в Германии в начале XX века. Порода отличается высокой приспособленностью к жизни в дикой природе и способностью защищаться от хищников.

Порода лошадей польский коник была выведена в Польше. Как и туроподобные коровы, эти лошади появились в результате селекционного скрещивания различных пород, чтобы получить животных, похожих на древних диких лошадей.

Дундурские луга также являются местом реализации проекта по восстановлению рек. В его рамках из мелиоративного канала была создана извилистая река Слампе.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

