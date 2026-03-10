Массовая гибель животных в Кемери. 41 труп, неужели естественный процесс?

Тема привлекла внимание после публикаций в социальных сетях. Ариго Торо, ранее известный как Алдис Гобземс, разместил фотографии мёртвых животных и заявил о массовой гибели. По его словам, на территории пастбища он насчитал 41 тушу.

Инспекторы Управления охраны природы в понедельник осмотрели территорию Дундурских лугов и пришли к выводу, что большинство погибших животных были старыми и уже превысили свой биологический возраст.

«С точки зрения природных процессов такая естественная убыль считается нормальной частью жизненного цикла животных», - пояснили представители Управления охраны природы.

В ведомстве подчеркнули, что нарушений природоохранного законодательства не выявлено. При этом вопросы благополучия животных должна оценивать другая компетентная структура - Продовольственно-ветеринарная служба.

Согласно информации Кемерского национального парка, на Дундурских лугах в большом загоне пасутся туроподобные коровы и лошади породы Коник. Эти животные выведены специально для жизни в дикой природе и максимально приближены к своим вымершим предкам - турам и тарпанам.

Туроподобные коровы, также известные как коровы Хека, были выведены в Германии в начале XX века. Порода отличается высокой приспособленностью к жизни в дикой природе и способностью защищаться от хищников.

Порода лошадей польский коник была выведена в Польше. Как и туроподобные коровы, эти лошади появились в результате селекционного скрещивания различных пород, чтобы получить животных, похожих на древних диких лошадей.

Дундурские луга также являются местом реализации проекта по восстановлению рек. В его рамках из мелиоративного канала была создана извилистая река Слампе.