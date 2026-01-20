Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Успеют ли построить Rail Baltica к 2030 году при росте сметы? Она выросла до 23,8 млрд (1)

Редакция PRESS 20 января, 2026 15:37

Латышские СМИ 1 комментариев

Реализация железнодорожного проекта Rail Baltica к 2030 году по-прежнему напрямую зависит от достаточного финансирования со стороны Евросоюза. Об этом заявили представители балтийского совместного предприятия RB Rail, комментируя выводы Европейской ревизионной палаты о рисках крупных инфраструктурных проектов TEN-T. Об этом пишет LA.

В RB Rail подчёркивают, что успешное завершение первой фазы Rail Baltica к 2030 году возможно лишь при наличии стабильного и предсказуемого финансирования в следующей многолетней финансовой программе ЕС на 2028–2034 годы. Выводы аудиторов, по их словам, лишь подтверждают риски, которые ранее уже были выявлены, проанализированы и публично обозначены самими реализаторами проекта.

Согласно данным Европейской ревизионной палаты, совокупная стоимость Rail Baltica для полного объёма проекта выросла до 23,8 млрд евро в ценах 2023 года. Для сравнения, в 2017 году проект оценивался в 5,8 млрд евро. В палате поясняют, что рост затрат связан с недостаточной детализацией ранних оценок, их последующим уточнением, расширением проектных решений и объёмов работ.

В RB Rail добавляют, что на удорожание также повлияли обновлённые технические, требования безопасности и военной мобильности, а также внешние факторы. Среди них — около 40% совокупной инфляции в странах Балтии в 2017–2023 годах, рост цен на строительство и энергоносители, сбои в цепочках поставок и последствия войны России против Украины. Эти выводы совпадают и с результатами совместной ревизии высших контрольных органов Эстонии, Латвии и Литвы, проведённой в 2024 году.

Европейская ревизионная палата также отмечает, что крупные инфраструктурные проекты в ЕС в среднем отстают от первоначальных графиков более чем на десять лет. На этом фоне текущая задержка Rail Baltica примерно на четыре года, по оценке RB Rail, остаётся в рамках типичных рисков для проектов такого масштаба и сложности.

При этом строительство продолжается во всех трёх странах Балтии. В Эстонии заключены контракты на 202 из 213 километров основной трассы, более 100 километров уже находятся в активной фазе строительства. В Латвии работы ведутся на приоритетном южном участке, а также на объектах Рижского центрального вокзала и аэропорта. В Литве начата укладка рельсов, в строительстве находится 114 километров магистрали.

В компании подчёркивают, что достаточное и своевременное финансирование остаётся ключевым условием соблюдения сроков. Первая очередь Rail Baltica реализуется строго в рамках уже обеспеченных средств, без принятия финансовых обязательств без полного покрытия.

По оценке RB Rail, долгосрочная поддержка ЕС имеет решающее значение не только для темпов строительства, но и для сохранения стратегической роли Rail Baltica в нынешнем геополитическом контексте — как элемента европейской безопасности, устойчивости и долгосрочной интеграции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля
Важно

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля (1)

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Важно

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов! (1)

Животные 19:21

Животные 1 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Читать
Загрузка

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD (1)

Важно 18:57

Важно 1 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

Читать

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin (1)

Важно 18:56

Важно 1 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Читать

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Читать

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют (1)

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 1 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Читать

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции» (1)

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 1 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Читать

Радиационный шторм «века» накрыл Землю (1)

Важно 18:13

Важно 1 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Читать