В RB Rail подчёркивают, что успешное завершение первой фазы Rail Baltica к 2030 году возможно лишь при наличии стабильного и предсказуемого финансирования в следующей многолетней финансовой программе ЕС на 2028–2034 годы. Выводы аудиторов, по их словам, лишь подтверждают риски, которые ранее уже были выявлены, проанализированы и публично обозначены самими реализаторами проекта.

Согласно данным Европейской ревизионной палаты, совокупная стоимость Rail Baltica для полного объёма проекта выросла до 23,8 млрд евро в ценах 2023 года. Для сравнения, в 2017 году проект оценивался в 5,8 млрд евро. В палате поясняют, что рост затрат связан с недостаточной детализацией ранних оценок, их последующим уточнением, расширением проектных решений и объёмов работ.

В RB Rail добавляют, что на удорожание также повлияли обновлённые технические, требования безопасности и военной мобильности, а также внешние факторы. Среди них — около 40% совокупной инфляции в странах Балтии в 2017–2023 годах, рост цен на строительство и энергоносители, сбои в цепочках поставок и последствия войны России против Украины. Эти выводы совпадают и с результатами совместной ревизии высших контрольных органов Эстонии, Латвии и Литвы, проведённой в 2024 году.

Европейская ревизионная палата также отмечает, что крупные инфраструктурные проекты в ЕС в среднем отстают от первоначальных графиков более чем на десять лет. На этом фоне текущая задержка Rail Baltica примерно на четыре года, по оценке RB Rail, остаётся в рамках типичных рисков для проектов такого масштаба и сложности.

При этом строительство продолжается во всех трёх странах Балтии. В Эстонии заключены контракты на 202 из 213 километров основной трассы, более 100 километров уже находятся в активной фазе строительства. В Латвии работы ведутся на приоритетном южном участке, а также на объектах Рижского центрального вокзала и аэропорта. В Литве начата укладка рельсов, в строительстве находится 114 километров магистрали.

В компании подчёркивают, что достаточное и своевременное финансирование остаётся ключевым условием соблюдения сроков. Первая очередь Rail Baltica реализуется строго в рамках уже обеспеченных средств, без принятия финансовых обязательств без полного покрытия.

По оценке RB Rail, долгосрочная поддержка ЕС имеет решающее значение не только для темпов строительства, но и для сохранения стратегической роли Rail Baltica в нынешнем геополитическом контексте — как элемента европейской безопасности, устойчивости и долгосрочной интеграции.