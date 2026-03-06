Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хроники вымирания. Латвия потеряет 270 тысяч жителей к 2040 году

Редакция PRESS 6 марта, 2026 15:14

Демографическая политика Латвии должна перейти от разовых кампаний к системной стратегии, сопоставимой с подходом государства к обороне и безопасности. Об этом заявил президент Латвии Ринкевич на дискуссии о демографии в Рижском замке, сообщает агентство LETA.

По словам президента, цель обсуждения - определить срочные задачи для подготовки бюджета следующего года и идеи, которые политические партии смогут включить в свои предвыборные программы. Ринкевич отметил, что эксперты призывают рассматривать демографию также в контексте миграционной политики.

«Это чрезвычайно чувствительная тема», - подчеркнул президент Ринкевич, говоря о связи демографии и миграции. Среди позитивных решений он назвал финансовую поддержку семей. В государственном бюджете этого года на различные меры помощи предусмотрено 74 млн евро. Речь идёт о пособии при рождении ребёнка, пособии по уходу за ребёнком и расширении круга получателей семейной поддержки. Однако, по словам президента, для полноценной демографической политики требовалось почти вдвое больше средств.

Он также отметил, что введена регулярная переоценка размера государственного пособия - раз в два года.

В сфере здравоохранения на программу поддержки здоровья матерей и детей, а также на компенсацию медикаментов выделено 20,9 млн евро. Это больше первоначального запроса Министерства здравоохранения, который составлял 13,8 млн евро. Тем не менее даже эти средства не решают многих проблем, подчеркнул президент.

Отдельно он указал на недостаточное финансирование программ поддержки жилья для семей.

По оценке президента, первые результаты последовательной политики поддержки семей, инвестиций в здравоохранение и жилищную сферу могут появиться через три-пять лет.

«Если демографические тенденции не изменятся, к 2040 году население страны может сократиться ещё примерно на 270 000 человек», - предупредил Ринкевич. По его словам, тогда численность населения может снизиться до 1,5-1,6 млн жителей. Президент также отметил, что в 2025 году в Латвии родилось меньше детей, чем в 2024 году.

Следующая дискуссия о демографии запланирована через год - уже после формирования нового Сейма и правительства.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

