Хроники вымирания. Латвия потеряет 270 тысяч жителей к 2040 году

По словам президента, цель обсуждения - определить срочные задачи для подготовки бюджета следующего года и идеи, которые политические партии смогут включить в свои предвыборные программы. Ринкевич отметил, что эксперты призывают рассматривать демографию также в контексте миграционной политики.

«Это чрезвычайно чувствительная тема», - подчеркнул президент Ринкевич, говоря о связи демографии и миграции. Среди позитивных решений он назвал финансовую поддержку семей. В государственном бюджете этого года на различные меры помощи предусмотрено 74 млн евро. Речь идёт о пособии при рождении ребёнка, пособии по уходу за ребёнком и расширении круга получателей семейной поддержки. Однако, по словам президента, для полноценной демографической политики требовалось почти вдвое больше средств.

Он также отметил, что введена регулярная переоценка размера государственного пособия - раз в два года.

В сфере здравоохранения на программу поддержки здоровья матерей и детей, а также на компенсацию медикаментов выделено 20,9 млн евро. Это больше первоначального запроса Министерства здравоохранения, который составлял 13,8 млн евро. Тем не менее даже эти средства не решают многих проблем, подчеркнул президент.

Отдельно он указал на недостаточное финансирование программ поддержки жилья для семей.

По оценке президента, первые результаты последовательной политики поддержки семей, инвестиций в здравоохранение и жилищную сферу могут появиться через три-пять лет.

«Если демографические тенденции не изменятся, к 2040 году население страны может сократиться ещё примерно на 270 000 человек», - предупредил Ринкевич. По его словам, тогда численность населения может снизиться до 1,5-1,6 млн жителей. Президент также отметил, что в 2025 году в Латвии родилось меньше детей, чем в 2024 году.

Следующая дискуссия о демографии запланирована через год - уже после формирования нового Сейма и правительства.