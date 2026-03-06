Тепло необыкновенное: обновлённый прогноз на следующую неделю

И в эти выходные, и на следующей неделе будет часто светить солнце, местами возможен туман и редкая вероятность дождя. Ветер будет дуть преимущественно слабый или умеренный с юго-запада.

В ближайшие ночи во многих частях страны температура опустится ниже нуля, в воскресенье вечером в Латгалии возможно -7 градусов. На следующей неделе ночи станут немного теплее.

Максимальная температура воздуха во второй половине дня часто будет подниматься до +10–+15 градусов, местами вдоль побережья сохранится более холодная погода, ветер будет дуть со стороны холодного моря, а также там, где солнце будет закрыто облаками.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, национальный температурный рекорд для первой декады марта составляет +17,4 градуса, зафиксированный 10 марта прошлого года в Лиепае, а рекорд для второй декады месяца — +18,4 градуса, зафиксированный 19 марта 1990 года в Даугавпилсе и Скривери.

Ожидается, что к середине марта снег растает по всей Латвии, за исключением нескольких мест на юго-востоке страны.

Из-за таяния снега уровень воды в бассейне реки Лиелупе продолжит повышаться на следующей неделе, при этом более быстрый подъем уровня воды ожидается в бассейне реки Даугава и местами в бассейне реки Гауя.

Уровень воды снизится в реках Курземе, за исключением реки Вента и рек на юге региона, а также в реках северо-западной Видземе.