Новая таблетка для похудения: минус 8% веса без уколов

И главное отличие — это не укол, а обычная таблетка.
Сегодня самые известные препараты для похудения — Ozempic, Wegovy и Mounjaro — вводятся в виде инъекций. Они уже несколько лет вызывают настоящий бум: от диабетиков до голливудских звезд.
Теперь фармацевтические компании пытаются сделать лечение проще — и удобнее.
В клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, участвовало более 1600 человек с диабетом второго типа из 130 исследовательских центров в пяти странах.
Участники принимали разные дозы орфорглипрона в течение года.
Результаты оказались заметными:
60% участников потеряли не менее 5% веса
до 44% похудели более чем на 10%
Для сравнения, у людей, принимавших пероральный семаглутид, такие результаты встречались значительно реже.
Кроме того, препарат лучше снижал уровень сахара в крови, что особенно важно для пациентов с диабетом.
Есть и обратная сторона.
Примерно 9–10% участников прекратили лечение из-за побочных эффектов — чаще всего из-за проблем с желудком.
Для сравнения, у аналогичных препаратов этот показатель составляет около 5%.
Пока препарат ещё не одобрен для продажи и проходит рассмотрение в FDA.
Но компания уже обозначила возможную цену — от 149 до 399 долларов в месяц без страховки.
Если орфорглипрон получит разрешение, рынок препаратов для похудения может измениться.
Таблетки всегда проще уколов — и именно на это делают ставку разработчики.