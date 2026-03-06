Новая таблетка для похудения: минус 8% веса без уколов

Редакция PRESS 6 марта, 2026 19:25

Наука 0 комментариев

Рынок препаратов для похудения может получить нового лидера.
Фармацевтическая компания Eli Lilly представила таблетку орфорглипрон, которая в клинических испытаниях помогла людям сбросить до 8% веса.

И главное отличие — это не укол, а обычная таблетка.

Сегодня самые известные препараты для похудения — Ozempic, Wegovy и Mounjaro — вводятся в виде инъекций. Они уже несколько лет вызывают настоящий бум: от диабетиков до голливудских звезд.

Теперь фармацевтические компании пытаются сделать лечение проще — и удобнее.

В клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, участвовало более 1600 человек с диабетом второго типа из 130 исследовательских центров в пяти странах.

Участники принимали разные дозы орфорглипрона в течение года.

Результаты оказались заметными:

60% участников потеряли не менее 5% веса
до 44% похудели более чем на 10%
Для сравнения, у людей, принимавших пероральный семаглутид, такие результаты встречались значительно реже.

Кроме того, препарат лучше снижал уровень сахара в крови, что особенно важно для пациентов с диабетом.

Есть и обратная сторона.
Примерно 9–10% участников прекратили лечение из-за побочных эффектов — чаще всего из-за проблем с желудком.

Для сравнения, у аналогичных препаратов этот показатель составляет около 5%.

Пока препарат ещё не одобрен для продажи и проходит рассмотрение в FDA.
Но компания уже обозначила возможную цену — от 149 до 399 долларов в месяц без страховки.

Если орфорглипрон получит разрешение, рынок препаратов для похудения может измениться.
Таблетки всегда проще уколов — и именно на это делают ставку разработчики.
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Готовы внести свой вклад»: Латвия подписалась защищать Ормузский пролив

Латвия входит в число стран, готовых помочь обеспечить проход судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении.

Латвия входит в число стран, готовых помочь обеспечить проход судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

