Новая таблетка для похудения: минус 8% веса без уколов

И главное отличие — это не укол, а обычная таблетка.

Сегодня самые известные препараты для похудения — Ozempic, Wegovy и Mounjaro — вводятся в виде инъекций. Они уже несколько лет вызывают настоящий бум: от диабетиков до голливудских звезд.

Теперь фармацевтические компании пытаются сделать лечение проще — и удобнее.

В клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, участвовало более 1600 человек с диабетом второго типа из 130 исследовательских центров в пяти странах.

Участники принимали разные дозы орфорглипрона в течение года.

Результаты оказались заметными:

60% участников потеряли не менее 5% веса

до 44% похудели более чем на 10%

Для сравнения, у людей, принимавших пероральный семаглутид, такие результаты встречались значительно реже.

Кроме того, препарат лучше снижал уровень сахара в крови, что особенно важно для пациентов с диабетом.

Есть и обратная сторона.

Примерно 9–10% участников прекратили лечение из-за побочных эффектов — чаще всего из-за проблем с желудком.

Для сравнения, у аналогичных препаратов этот показатель составляет около 5%.

Пока препарат ещё не одобрен для продажи и проходит рассмотрение в FDA.

Но компания уже обозначила возможную цену — от 149 до 399 долларов в месяц без страховки.

Если орфорглипрон получит разрешение, рынок препаратов для похудения может измениться.

Таблетки всегда проще уколов — и именно на это делают ставку разработчики.

