Во время визита в регион наследница шведского престола посетила шведских военнослужащих, размещённых в Латвии, и присоединилась к тренировочным мероприятиям подразделения. Сначала ей провели брифинг о деятельности батальона, его задачах и текущей обстановке.

После этого кронпринцесса отправилась в лагерь Camp Valdemar, где получила экипировку и направилась на полигон для участия в учениях.

На полигоне Виктория вместе со шведскими и латвийскими военными приняла участие в тренировке с боевой машиной пехоты CV90.

Перед началом манёвров ей объяснили задачи экипажа машины, а также особенности работы башни и вооружения. Затем кронпринцесса присоединилась к штурмовому этапу учений 712-й роты и выступила в роли стрелка боевой машины.

Во время визита в Латвию она также встретилась в Риге с президентом страны Ринкевичем. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в сфере безопасности, обороны и экономики.

Кронпринцесса Виктория является старшей дочерью короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Наследницей престола она стала в 1980 году после вступления в силу закона, согласно которому трон наследует старший ребёнок монарха независимо от пола.

Швеция является конституционной монархией, и члены королевской семьи выполняют в основном представительские функции. Тем не менее визиты представителей королевской семьи к военным подразделениям традиционно рассматриваются как знак поддержки армии и союзнических миссий страны.