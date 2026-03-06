Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Латвия отрастила зубы. «Зубы дракона» на границе (1)

Редакция PRESS 6 марта, 2026 18:41

Новости Латвии 1 комментариев

На восточной границе Латвии началось размещение противомобильных заграждений, известных как «зубы дракона». Работы ведут Национальные вооружённые силы, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны.

Первый этап создания противомобильной инфраструктуры начался на территориях, изъятых для укрепления приграничной зоны. Здесь устанавливают бетонные заграждения, предназначенные для ограничения передвижения военной техники.

«Введение противомобильных мер - это физическое и наглядное подтверждение того, что Латвия будет защищена с первого сантиметра», - заявил министр обороны Андрис Спрудс.
Он подчеркнул, что подготовительные работы - как юридические, так и технические - были проведены оперативно и позволили начать укрепление границы без задержек.

Строительство инфраструктуры началось на объекте недвижимости в Балвском крае, принадлежащем самоуправлению и переданном Министерству обороны в безвозмездное пользование. Здесь 2-я Видземская бригада Земессардзе планирует установить несколько сотен противотанковых заграждений.

В ближайшее время 3-я Латгальская бригада Земессардзе начнёт размещение различных противомобильных препятствий и на других территориях восточной приграничной зоны, которые определены для первого этапа проекта.

Ранее Сейм принял закон о создании противомобильной инфраструктуры, подготовленный Министерством обороны, чтобы ускорить военное укрепление восточной границы. В декабре 2025 года Кабинет министров утвердил перечень территорий и графические материалы для первого этапа проекта.

Позднее правительство утвердило и участки, необходимые для второго этапа строительства.

Часть земель для инфраструктуры будет изъята у частных владельцев. Этим территориям присвоят статус объектов национальных интересов, а собственникам выплатят компенсации. Размер выплат определит специальная комиссия с участием сертифицированного оценщика недвижимости.

Комментарии (1)
Главные новости

Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Животные 17:41

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Важно 17:35

Важно 1 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать