Первый этап создания противомобильной инфраструктуры начался на территориях, изъятых для укрепления приграничной зоны. Здесь устанавливают бетонные заграждения, предназначенные для ограничения передвижения военной техники.

«Введение противомобильных мер - это физическое и наглядное подтверждение того, что Латвия будет защищена с первого сантиметра», - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что подготовительные работы - как юридические, так и технические - были проведены оперативно и позволили начать укрепление границы без задержек.

Строительство инфраструктуры началось на объекте недвижимости в Балвском крае, принадлежащем самоуправлению и переданном Министерству обороны в безвозмездное пользование. Здесь 2-я Видземская бригада Земессардзе планирует установить несколько сотен противотанковых заграждений.

В ближайшее время 3-я Латгальская бригада Земессардзе начнёт размещение различных противомобильных препятствий и на других территориях восточной приграничной зоны, которые определены для первого этапа проекта.

Ранее Сейм принял закон о создании противомобильной инфраструктуры, подготовленный Министерством обороны, чтобы ускорить военное укрепление восточной границы. В декабре 2025 года Кабинет министров утвердил перечень территорий и графические материалы для первого этапа проекта.

Позднее правительство утвердило и участки, необходимые для второго этапа строительства.

Часть земель для инфраструктуры будет изъята у частных владельцев. Этим территориям присвоят статус объектов национальных интересов, а собственникам выплатят компенсации. Размер выплат определит специальная комиссия с участием сертифицированного оценщика недвижимости.