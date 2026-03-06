По словам представителей отрасли, военный конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на рынок топлива. Перевозчики получают уведомления от оптовых поставщиков о пересмотре цен, которые могут вырасти как минимум на 15%.

«Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый рост расходов. Перевозчики уже получают уведомления о пересмотре цен на топливо», - заявил президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Латвии Иво Ошениекс. Он подчеркнул, что отрасль уже понесла значительные убытки из-за стремительного роста расходов в последние годы, а новое подорожание может стать ещё одним серьёзным ударом.

По словам Ошениекса, государство до сих пор не компенсировало предыдущие потери перевозчиков, поэтому у компаний нет возможности покрывать новые расходы из собственных средств.

«Отрасль ожидает быстрых и ориентированных на решения действий министра, потому что на очередные форматы обсуждений времени больше нет», - подчеркнул Ошениекс.

Поставщики топлива пока отказываются давать точные прогнозы роста цен, указывая на высокую неопределённость ситуации. Это ещё больше усложняет планирование работы перевозчиков.

В ассоциации предупреждают, что дальнейший рост расходов может привести к ситуации, когда перевозчики просто не смогут закупать топливо, что поставит под угрозу регулярные пассажирские перевозки.

По данным отрасли, в 2019 году при объявлении первого тендера Автотранспортной дирекции цена топлива составляла около 1,19 евро за литр. К 2025 году она выросла примерно на 24% и достигла в среднем 1,54 евро за литр.

В ассоциации также отмечают, что резкий рост цен последних лет во многом связан с военными конфликтами, включая войну в Украине, что подтверждают и данные Центрального статистического управления.