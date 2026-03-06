Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Рост цен на топливо остановит автобусы? Ассоциация призвала министра Швинку срочно вмешаться (1)

Редакция PRESS 6 марта, 2026 19:58

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Пассажирские перевозчики в Латвии предупреждают о риске серьёзных проблем в отрасли из-за нового роста цен на топливо. Ассоциация пассажирских перевозчиков Латвии призвала министра сообщения Швинку срочно принять решения, чтобы смягчить последствия подорожания, сообщает агентство LETA.

По словам представителей отрасли, военный конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на рынок топлива. Перевозчики получают уведомления от оптовых поставщиков о пересмотре цен, которые могут вырасти как минимум на 15%.

«Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый рост расходов. Перевозчики уже получают уведомления о пересмотре цен на топливо», - заявил президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Латвии Иво Ошениекс. Он подчеркнул, что отрасль уже понесла значительные убытки из-за стремительного роста расходов в последние годы, а новое подорожание может стать ещё одним серьёзным ударом.

По словам Ошениекса, государство до сих пор не компенсировало предыдущие потери перевозчиков, поэтому у компаний нет возможности покрывать новые расходы из собственных средств.

«Отрасль ожидает быстрых и ориентированных на решения действий министра, потому что на очередные форматы обсуждений времени больше нет», - подчеркнул Ошениекс.
Поставщики топлива пока отказываются давать точные прогнозы роста цен, указывая на высокую неопределённость ситуации. Это ещё больше усложняет планирование работы перевозчиков.

В ассоциации предупреждают, что дальнейший рост расходов может привести к ситуации, когда перевозчики просто не смогут закупать топливо, что поставит под угрозу регулярные пассажирские перевозки.

По данным отрасли, в 2019 году при объявлении первого тендера Автотранспортной дирекции цена топлива составляла около 1,19 евро за литр. К 2025 году она выросла примерно на 24% и достигла в среднем 1,54 евро за литр.

В ассоциации также отмечают, что резкий рост цен последних лет во многом связан с военными конфликтами, включая войну в Украине, что подтверждают и данные Центрального статистического управления.

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать