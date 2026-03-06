Навоз потёк рекой! Мороз пробил резервуар на ферме

Редакция PRESS 6 марта, 2026 15:06

На молочной ферме «Лиепиняс» в Брунaвской волости Баусского края произошла утечка жидкого навоза после повреждения резервуара для его хранения. Как сообщает агентство LETA, причиной аварии стал мороз, который вызвал технический дефект ёмкости.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о происшествии поступил в пятницу в 5.02. На место направили спасателей, а также специалистов Службы охраны окружающей среды.

В Бауском краевом самоуправлении сообщили, что из-за повреждения резервуара возникла утечка жидкого навоза, из-за чего существует риск распространения загрязнения по окружающей территории.

«Имеется риск, что загрязнение может распространиться по прилегающей территории», - пояснили в самоуправлении Баусского края. Власти подчёркивают, что угрозы для жителей нет. Территория находится под контролем, а службы принимают меры для локализации загрязнения.

К работам привлечены сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и Муниципальной полиции. На месте оборудованы защитные канавы и реализуются другие меры, чтобы остановить распространение навоза.

Помощь оказывают и местные фермеры, предоставляя технику для стабилизации ситуации.

Особое внимание уделяется защите реки Мемеле. Специалисты Службы охраны окружающей среды оценивают возможное влияние утечки на водную экосистему и продолжают мониторинг.

По публичным данным, хозяйством «Кришьяни», которое работает на ферме «Лиепиняс», владеет фермер Янис Страгс. По данным базы Firmas.lv, оборот хозяйства в 2024 году составил 1 711 140 евро, прибыль - 254 987 евро.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

