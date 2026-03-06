Навоз потёк рекой! Мороз пробил резервуар на ферме

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о происшествии поступил в пятницу в 5.02. На место направили спасателей, а также специалистов Службы охраны окружающей среды.

В Бауском краевом самоуправлении сообщили, что из-за повреждения резервуара возникла утечка жидкого навоза, из-за чего существует риск распространения загрязнения по окружающей территории.

«Имеется риск, что загрязнение может распространиться по прилегающей территории», - пояснили в самоуправлении Баусского края. Власти подчёркивают, что угрозы для жителей нет. Территория находится под контролем, а службы принимают меры для локализации загрязнения.

К работам привлечены сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и Муниципальной полиции. На месте оборудованы защитные канавы и реализуются другие меры, чтобы остановить распространение навоза.

Помощь оказывают и местные фермеры, предоставляя технику для стабилизации ситуации.

Особое внимание уделяется защите реки Мемеле. Специалисты Службы охраны окружающей среды оценивают возможное влияние утечки на водную экосистему и продолжают мониторинг.

По публичным данным, хозяйством «Кришьяни», которое работает на ферме «Лиепиняс», владеет фермер Янис Страгс. По данным базы Firmas.lv, оборот хозяйства в 2024 году составил 1 711 140 евро, прибыль - 254 987 евро.